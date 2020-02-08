Число погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 20 человек

БАНГКОК, 8 фев – РИА Новости. Количество погибших в результате стрельбы в городе Накхон Ратчасима (корат) увеличилось до 20 человек, заявил в субботу министр здравоохранения Таиланда доктор Анутхин Чанвиракун.
Ранее сообщалось о 17 погибших.
"В больницах скончались еще трое раненых. Таким образом, число погибших увеличилось до 20 человек", - заявил журналистам министр, находящийся в одной из больниц города Накхон Ратчасима, в которую поступают раненые. Заявление министра транслировал телеканал Thai PBS.
В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда. Сообщалось, что в настоящее время преступник удерживает в заложниках порядка 16 посетителей торгового центра.