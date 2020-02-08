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Турчак и Неверов обсудят с Мишустиным использование маткапитала
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РИА Новости

Турчак и Неверов обсудят с Мишустиным использование маткапитала

19:35 08.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак на заседании Совета по развитию местного самоуправления
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак на заседании Совета по развитию местного самоуправления
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак и глава фракции партии в ГД Сергей Неверов встретятся в понедельник с премьером РФ Михаилом Мишустиным и социальным блоком кабмина для обсуждения вопросов маткапитала, встреча руководства партии с кабмином по реализации послания президента РФ состоится в самое ближайшее время, сообщили РИА Новости в партии.
"Темой встречи станет законодательное обеспечение послания президента РФ в части расширения возможностей использования материнского капитала", - сообщили в ЕР.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство во взаимодействии с партией "Единая Россия" ускорят процесс принятия поправок, направленных на упрощение процедуры оформления материнского капитала.
"Встреча же руководства партии "Единая Россия" с председателем правительства РФ и членами кабинета министров для обсуждения реализации основных положений послания президента РФ состоится в самое ближайшее время, как и было объявлено на заседании Бюро высшего совета партии в конце января", - сказали в ЕР.
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров. 6 февраля 2020
6 февраля, 12:15
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