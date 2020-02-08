Спецназ вывел людей из ТЦ, в котором укрылся таиландский стрелок

"За последний час военнослужащие и полицейские сил специального назначения проникли в здание торгового центра Terminal 21 в городе Накхон Ратчасима и вывели из него несколько сотен человек, скрывавшихся в здании", - заявил генерал.

Телеканал Thai PBS сообщил также, что военнослужащие и полицейские выводили посетителей из торгового центра небольшими группами по 5 – 10 человек в течение почти полутора часов. По сведениям телеканала, из здания выведены те, кто скрывался на первых двух этажах. Информации о том, удалось ли бойцам спецназа добраться до четвертого этажа, где находится стрелок с 16 заложниками, у СМИ пока нет.