Мать устроившего стрельбу в Таиланде приехала уговорить его сдаться

Снимок экрана из видео в прямом эфире в Facebook тайского солдата Джакрапанта Томмы во время нападения в городе Накхонратчасима в Таиланде

БАНГКОК, 8 фев – РИА Новости. Мать старшего сержанта Чакрапхана Тхомма, открывшего Мать старшего сержанта Чакрапхана Тхомма, открывшего стрельбу из автоматического оружия и гранатомета в городе Накхон Ратчасима (Корат) на северо-востоке Таиланда , прибыла к зданию торгового центра Terminal 21, в котором скрывается ее сын, чтобы уговорить его сдаться властям, сообщает телеканал " Тхаи Рат ТВ ".

В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда. Жертвами стрелка стали 17 человек, ранения получил 21 человек. Сообщалось, что в настоящее время преступник удерживает в заложниках порядка 16 посетителей торгового центра.

"За матерью старшего сержанта Чакрапхана наши военнослужащие и полицейские отправились сразу же, как только стало ясно, что стрелок именно он. За ней поехали в провинцию Чайяпхум и сейчас привезли сюда, в Корат, к торговому центру. Она попытается уговорить сына сдаться", - сказал в эфире телеканала один из сослуживцев стрелка.

"Я не знаю, что с ним произошло. Он всегда был такой спокойный и вежливый, исполнительный", - добавил военный.

Он также сообщил, что стрелок украл в части не только автомобиль, из которого обстреливал потом улицы города, но и целый арсенал оружия.

"У него четыре автоматические винтовки, четыре пистолета, более 700 патронов для винтовок и пистолетов, гранаты для ручного гранатомета и подствольного гранатомета, ручные гранаты и мина, которую он мог надеть на себя. Не знаю, сколько оружия и боеприпасов он взял с собой в здание магазина, что-то должно было остаться в машине, он бы все не унес на себе", - сказал собеседник телеканала.