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Полиция в Таиланде
Стрельба в Таиланде
2020-02-08T19:51+0300
https://ria.ru/20200208/1564440643.html
Мать устроившего стрельбу в Таиланде приехала уговорить его сдаться
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564439523_0:1263:1898:2331_1036x0_80_0_0_bf1aab2402a6313233bd55b609fddea6.jpg
РИА Новости

Мать устроившего стрельбу в Таиланде приехала уговорить его сдаться

19:07 08.02.2020 (обновлено: 19:51 08.02.2020)
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© AFP 2020Снимок экрана из видео в прямом эфире в Facebook тайского солдата Джакрапанта Томмы во время нападения в городе Накхонратчасима в Таиланде
Снимок экрана из видео в прямом эфире в Facebook тайского солдата Джакрапанта Томмы во время нападения в городе Накхонратчасима в Таиланде
© AFP 2020
БАНГКОК, 8 фев – РИА Новости. Мать старшего сержанта Чакрапхана Тхомма, открывшего стрельбу из автоматического оружия и гранатомета в городе Накхон Ратчасима (Корат) на северо-востоке Таиланда, прибыла к зданию торгового центра Terminal 21, в котором скрывается ее сын, чтобы уговорить его сдаться властям, сообщает телеканал "Тхаи Рат ТВ".
В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда. Жертвами стрелка стали 17 человек, ранения получил 21 человек. Сообщалось, что в настоящее время преступник удерживает в заложниках порядка 16 посетителей торгового центра.
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"За матерью старшего сержанта Чакрапхана наши военнослужащие и полицейские отправились сразу же, как только стало ясно, что стрелок именно он. За ней поехали в провинцию Чайяпхум и сейчас привезли сюда, в Корат, к торговому центру. Она попытается уговорить сына сдаться", - сказал в эфире телеканала один из сослуживцев стрелка.
"Я не знаю, что с ним произошло. Он всегда был такой спокойный и вежливый, исполнительный", - добавил военный.
Он также сообщил, что стрелок украл в части не только автомобиль, из которого обстреливал потом улицы города, но и целый арсенал оружия.
"У него четыре автоматические винтовки, четыре пистолета, более 700 патронов для винтовок и пистолетов, гранаты для ручного гранатомета и подствольного гранатомета, ручные гранаты и мина, которую он мог надеть на себя. Не знаю, сколько оружия и боеприпасов он взял с собой в здание магазина, что-то должно было остаться в машине, он бы все не унес на себе", - сказал собеседник телеканала.
Родственники стрелка, интервью с которыми транслировал телеканал, характеризовали его положительно, как послушного сына и дисциплинированного человека.
Подробности читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Стрельба в ТаиландеТаиландВ мире
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