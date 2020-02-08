Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-08T18:54+0300
https://ria.ru/20200208/1564440370.html
Бельгийский политик решил испечь блины из полученного в письме порошка
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40574/79/405747960_0:264:2816:1848_1036x0_80_0_0_81e437aadd6e56beabce1d1cacb654d0.jpg
РИА Новости

Бельгийский политик решил испечь блины из полученного в письме порошка

18:54 08.02.2020
542
© flickr.com/Stipo team Городской суд Антверпена
Городской суд Антверпена
© flickr.com/Stipo team
БРЮССЕЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Лидер оппозиционной националистической партии "Новый фламандский альянс" (N-VA), бургомистр бельгийского Антверпена Барт Де Вейвер, получивший накануне по почте конверт с подозрительным белым порошком, оказавшимся впоследствии обычной мукой, пообещал испечь из него блины.
Политик разместил в соцсетях свою фотографию с прозрачной кружкой, в которую насыпана мука. "Спасибо нашему таинственному Санта-Клаусу за пакетик муки. Поздновато, конечно, но блинчики все равно будут вкусными", - написал Барт Де Вейвер.
Бельгийский король Альберт II
28 января, 10:08
Король Бельгии признал свою внебрачную дочь
Накануне СМИ сообщили, что лидеру фламандских националистов на домашний адрес по почте пришел конверт с подозрительным белым порошком. На место выехала полиция, дом политика был оцеплен, а порошок изъяли для анализа. Позднее выяснилось, что в конверте находилась мука. Однако полиция все же твердо намерена найти отправителя вызвавшего переполох письма.
582000
Обсудить 1
БельгияАнтверпенВ мире
Рекомендуем
Зеленский рассмешил Папу Римского
Зеленский рассмешил Папу Римского
Армянская церковь
Определены самые недооцененные туристами города России
Здание Европейской Комиссии в Брюсселе
Европейская комиссия представила доклад о киберпреступности
Полиция Таиланда
Спецназ вывел людей из ТЦ, в котором укрылся таиландский стрелок
Снимок экрана из видео в прямом эфире в Facebook тайского солдата Джакрапанта Томмы во время нападения в городе Накхонратчасима в Таиланде
Мать устроившего стрельбу в Таиланде приехала уговорить его сдаться
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на Неделе российского бизнеса в Москве
Ульяновский губернатор ответил на сообщения о взрыве атомного реактора
Принц Чарльз и певица Кэти Перри на приеме благотворительной организации British Asian Fund
Кэти Перри рассказала, что принц Чарльз просил ее спеть для его цветов
Ребенок со смартфоном
В Москве школьницу спасли от попытки самоубийства
Член исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Орейкат. Архивное фото
В ООП одобрили поступок кувейтского спикера, выкинувшего "сделку века"
Дайверы на месте затонувшего корабля
АТОР: в Греции туристам разрешат нырять к затонувшим кораблям
В Сети возмутились женой украинского футболиста, спевшей гимн в трусах
В Сети возмутились женой украинского футболиста, спевшей гимн в трусах
Ряд машин скорой помощи в Таиланде
Число пострадавших при стрельбе в Таиланде возросло до 21 человека
Пожарная машина в США
Семь человек погибли при пожаре на юге США
Полиция и вооруженные военнослужащие в Таиланде
В Таиланде солдат убил 17 человек, еще 16 взял в заложники
Полиция около здания торгового центра в Таиланде, где произошла стрельба
Таиландский стрелок оборудовал базу в кладовой магазина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:44МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением
12:42Власти заявили о полном обеспечении Уханя продовольствием
12:40Южная Корея подтвердила 27-й случай заражения коронавирусом
12:35В сочинской школе потушили пожар
12:35В Москве один человек погиб в ДТП на Калужском шоссе
12:31В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
12:24Назвавшая себя русской украинкой Поклонская заказала генетический тест
12:21В ялтинский суд подали иск об изъятии моржей из "китовой тюрьмы"
12:16Сеул ужесточит досмотр приезжих из стран, где есть зараженные вирусом
12:15Британия эвакуировала из Уханя еще более 200 человек
12:10Назарбаева призвала наказать провокаторов после массовых беспорядков
12:05Польша подтвердила курс на искажение истории, заявили в МИД России
12:00Умер актер из "Звездного пути" Кевин Конуэй
11:54В Хубэй на борьбу с коронавирусом прибыли около 12 тысяч медиков
11:51В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом
11:49СМИ: число заболевших коронавирусом на Diamond Princess выросло до 70
11:48Мишустин поздравил работников гражданской авиации с праздником
11:43В Сочи произошло возгорание на цокольном этаже школы
11:39СМИ сообщили о завершении карантина на лайнере World Dream в Гонконге
11:39ООН должна участвовать в урегулировании в Афганистане, заявили в МИД
Лента новостейМолния