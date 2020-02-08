Бельгийский политик решил испечь блины из полученного в письме порошка

Политик разместил в соцсетях свою фотографию с прозрачной кружкой, в которую насыпана мука. "Спасибо нашему таинственному Санта-Клаусу за пакетик муки. Поздновато, конечно, но блинчики все равно будут вкусными", - написал Барт Де Вейвер.

Накануне СМИ сообщили, что лидеру фламандских националистов на домашний адрес по почте пришел конверт с подозрительным белым порошком. На место выехала полиция, дом политика был оцеплен, а порошок изъяли для анализа. Позднее выяснилось, что в конверте находилась мука. Однако полиция все же твердо намерена найти отправителя вызвавшего переполох письма.