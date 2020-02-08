В Ростуризме прокомментировали ситуацию со стрельбой в Таиланде

В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда. Жертвами стрелка стали 17 человек, ранения получил 21 человек. Преступник также удерживает в заложниках порядка 16 посетителей торгового центра.