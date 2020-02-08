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Полиция в Таиланде
Стрельба в Таиланде
2020-02-08T22:03+0300
https://ria.ru/20200208/1564440155.html
В Ростуризме прокомментировали ситуацию со стрельбой в Таиланде
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564439481_0:0:2892:1627_1036x0_80_0_0_3bb62fd540662ccc52ebc34be95ecd16.jpg
РИА Новости

В Ростуризме прокомментировали ситуацию со стрельбой в Таиланде

19:09 08.02.2020 (обновлено: 22:03 08.02.2020)
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© AP Photo / Gemunu AmarasingheПолиция в Таиланде
Полиция в Таиланде
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму находится на связи с соответствующими ведомствами и следит за ситуацией с захватом заложников в тортовом центре на северо-востоке Таиланда, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда. Жертвами стрелка стали 17 человек, ранения получил 21 человек. Преступник также удерживает в заложниках порядка 16 посетителей торгового центра.
"Мы находимся на связи со всеми ведомствами. Надеемся, что поскольку эта местность находится далеко от туристических зон, то, скорее всего, российских туристов в заложниках нет", - сказали в Ростуризме.
Для получения более полной информации в ведомстве рекомендовали дождаться разъяснения МИД РФ.
Подробности читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Стрельба в ТаиландеТуризмНовости - ТуризмРостуризмТаиландВ мире
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