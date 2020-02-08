В Ростуризме прокомментировали ситуацию со стрельбой в Таиланде

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму находится на связи с соответствующими ведомствами и следит за ситуацией с захватом заложников в тортовом центре на северо-востоке Таиланда, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда. Жертвами стрелка стали 17 человек, ранения получил 21 человек. Преступник также удерживает в заложниках порядка 16 посетителей торгового центра.
"Мы находимся на связи со всеми ведомствами. Надеемся, что поскольку эта местность находится далеко от туристических зон, то, скорее всего, российских туристов в заложниках нет", - сказали в Ростуризме.
Для получения более полной информации в ведомстве рекомендовали дождаться разъяснения МИД РФ.