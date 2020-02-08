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В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 40
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РИА Новости

В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 40

18:30 08.02.2020
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© REUTERS / Yiming WooКонтроль температуры пассажиров, прибывших из китайского Ханчжоу в аэропорту Чанги, Сингапур
Контроль температуры пассажиров, прибывших из китайского Ханчжоу в аэропорту Чанги, Сингапур
© REUTERS / Yiming Woo
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Власти Сингапура подтвердили еще семь случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, общее число заболевших достигло 40, сообщает министерство здравоохранения страны.
Ранее сообщалось о 33 подтвержденных случаях.
"По данным на 12 часов 8 февраля (7.00 мск), министерство здравоохранения подтвердило еще семь случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV", - говорится в сообщении.
"Из числа подтвержденных случаев двоих выписали...четыре человека находятся в критическом состоянии", - добавляет министерство.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 722 человека, заражены более 34,5 тысячи.
Скорость распространения нового коронавируса
14:35
Скорость распространения нового коронавируса
010201
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Распространение нового коронавирусаСингапур (страна)КитайВ мире
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