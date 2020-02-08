МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассмешил Папу Римского Франциска на встрече в Ватикане.
На опубликованных папским пресс-пулом кадрах видно, как украинский лидер что-то сказал понтифику, после чего тот улыбнулся, а затем рассмеялся.
26 января, 14:41Папа Франциск молится за успех борьбы с коронавирусом
Из источников при Святом престоле стало известно, что Папа Римский подарил Зеленскому изображение святого Мартина Турского, выразив надежду, что святой "защитит украинский народ".
Папа Франциск неоднократно призывал к примирению на Украине. В декабре прошлого года понтифик заявил, что молится за успех встречи лидеров России, Украины, Франции и Германии в "нормандском" формате. Тогда он выразил надежду, что эта "инициатива политического диалога поможет принести плоды мира в справедливости".