Зеленский рассмешил Папу Римского

На опубликованных папским пресс-пулом кадрах видно, как украинский лидер что-то сказал понтифику, после чего тот улыбнулся, а затем рассмеялся.

Папа Франциск неоднократно призывал к примирению на Украине. В декабре прошлого года понтифик заявил, что молится за успех встречи лидеров России, Украины, Франции и Германии в "нормандском" формате. Тогда он выразил надежду, что эта "инициатива политического диалога поможет принести плоды мира в справедливости".