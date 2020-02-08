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Зеленский рассмешил Папу Римского
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РИА Новости

Зеленский рассмешил Папу Римского

18:15 08.02.2020 (обновлено: 18:17 08.02.2020)
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассмешил Папу Римского Франциска на встрече в Ватикане.
На опубликованных папским пресс-пулом кадрах видно, как украинский лидер что-то сказал понтифику, после чего тот улыбнулся, а затем рассмеялся.
Папа римский Франциск в Ватикане
26 января, 14:41
Папа Франциск молится за успех борьбы с коронавирусом
Как ранее рассказал Зеленский, во время беседы стороны обсудили гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды. Кроме того, президент Украины попросил помощи Франциска в освобождении "пленных украинцев в Донбассе, Крыму и России", а также пригласил его в Киев.
Из источников при Святом престоле стало известно, что Папа Римский подарил Зеленскому изображение святого Мартина Турского, выразив надежду, что святой "защитит украинский народ".
Папа Франциск неоднократно призывал к примирению на Украине. В декабре прошлого года понтифик заявил, что молится за успех встречи лидеров России, Украины, Франции и Германии в "нормандском" формате. Тогда он выразил надежду, что эта "инициатива политического диалога поможет принести плоды мира в справедливости".
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Папа РимскийВладимир ЗеленскийВатиканУкраинаВ мире
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