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Полиция в Таиланде
Стрельба в Таиланде
2020-02-08T18:25+0300
https://ria.ru/20200208/1564439536.html
Число пострадавших при стрельбе в Таиланде возросло до 21 человека
https://cdn23.img.ria.ru/images/149826/52/1498265245_0:227:3504:2198_1036x0_80_0_0_49ecb3fbb4fbc473ed741e2229370718.jpg
РИА Новости

Число пострадавших при стрельбе в Таиланде возросло до 21 человека

18:15 08.02.2020 (обновлено: 18:25 08.02.2020)
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© AP Photo / David LongstreathРяд машин скорой помощи в Таиланде
Ряд машин скорой помощи в Таиланде
© AP Photo / David Longstreath
Ряд машин скорой помощи в Таиланде. Архивное фото
БАНГКОК, 8 фев – РИА Новости. Жертвами таиландского стрелка стали 17 человек, ранения получил 21 человек, говорится в заявлении пресс-службы главного управления полиции Таиланда, зачитанном в эфире телеканала "Тхаи Рат ТВ".
В заявлении также говорится, что данные о раненых соответствуют количеству пострадавших, доставленных в медицинские учреждения за последние несколько часов, и будут уточняться.
В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда. Преступник также удерживает в заложниках порядка 16 посетителей торгового центра.
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