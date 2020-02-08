Число пострадавших при стрельбе в Таиланде возросло до 21 человека

БАНГКОК, 8 фев – РИА Новости. Жертвами таиландского стрелка стали 17 человек, ранения получил 21 человек, говорится в заявлении пресс-службы главного управления полиции Таиланда, зачитанном в эфире телеканала "Тхаи Рат ТВ".
В заявлении также говорится, что данные о раненых соответствуют количеству пострадавших, доставленных в медицинские учреждения за последние несколько часов, и будут уточняться.
В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда. Преступник также удерживает в заложниках порядка 16 посетителей торгового центра.