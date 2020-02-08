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Полиция в Таиланде
Стрельба в Таиланде
2020-02-08T18:19+0300
https://ria.ru/20200208/1564439230.html
Россияне не пострадали при стрельбе в Таиланде
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564438711_0:831:1889:1894_1036x0_80_0_0_b4aa259a270373568c9699f59af49ab9.jpg
РИА Новости

Россияне не пострадали при стрельбе в Таиланде

18:00 08.02.2020 (обновлено: 18:19 08.02.2020)
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© REUTERS / Nattaya NganiemТорговый центр в Тайланде во время перестрелки тайского солдата в городе Накхонратчасима
Торговый центр в Тайланде во время перестрелки тайского солдата в городе Накхонратчасима
© REUTERS / Nattaya Nganiem
БАНГКОК, 8 фев — РИА Новости. Россиян среди пострадавших в результате стрельбы в городе Накхон Ратчасима (Корат) на северо-востоке Таиланда нет, сообщил РИА Новости в субботу заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.
В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда, жертвами атаки стали 17 человек. Преступник также удерживает в заложниках порядка 16 посетителей ТЦ.
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"По нашим данным, россиян среди пострадавших при стрельбе нет", — сообщил агентству дипломат. Он добавил, что "это совсем не туристический город".
По его словам, "относительно недалеко от него, в 100 километрах, есть национальный парк Кхао Яй, куда иногда ездят российские туристы из Бангкока, но в город Накхон Ратчасима они не заезжают".
"Россиян, живущих или работающих на долгосрочной основе, в этом городе тоже нет", — уточнил Пронин.
Подробности читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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