Россияне не пострадали при стрельбе в Таиланде

Торговый центр в Тайланде во время перестрелки тайского солдата в городе Накхонратчасима

БАНГКОК, 8 фев — РИА Новости. Россиян среди пострадавших в результате стрельбы в городе Накхон Ратчасима (Корат) на северо-востоке Россиян среди пострадавших в результате стрельбы в городе Накхон Ратчасима (Корат) на северо-востоке Таиланда нет, сообщил РИА Новости в субботу заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.

В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда, жертвами атаки стали 17 человек. Преступник также удерживает в заложниках порядка 16 посетителей ТЦ.

"По нашим данным, россиян среди пострадавших при стрельбе нет", — сообщил агентству дипломат. Он добавил, что "это совсем не туристический город".

По его словам, "относительно недалеко от него, в 100 километрах, есть национальный парк Кхао Яй, куда иногда ездят российские туристы из Бангкока, но в город Накхон Ратчасима они не заезжают".