В Москве школьницу спасли от попытки самоубийства

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Своевременная реакция одноклассников и классного руководителя спасла жизнь московской школьницы, которая пыталась покончить с собой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования со ссылкой на инспектора Центрального административного округа Екатерину Федорович.
"Вечером, 6 февраля ученица московской школы была дома одна в подавленном состоянии. Об этом она написала в социальных сетях. Увидев пост, одноклассники девочки передали информацию своим родителям, а те рассказали классному руководителю. Педагог незамедлительно связалась с мамой девочки и выехала домой к школьнице. В результате учитель смогла предотвратить непоправимую ситуацию", - приводит пресс-служба слова Федорович.
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Она также отметила, что, по словам родителей, медицинская помощь девочке не нужна, она в порядке, но пока побудет дома.
"В школу дополнительно приглашены специалисты Городского психолого-педагогического центра для работы с учениками. Мы находимся на связи с родителями девочки, следим за ситуацией",- сказала Федорович.