В Москве школьницу спасли от попытки самоубийства

"Вечером, 6 февраля ученица московской школы была дома одна в подавленном состоянии. Об этом она написала в социальных сетях. Увидев пост, одноклассники девочки передали информацию своим родителям, а те рассказали классному руководителю. Педагог незамедлительно связалась с мамой девочки и выехала домой к школьнице. В результате учитель смогла предотвратить непоправимую ситуацию", - приводит пресс-служба слова Федорович.