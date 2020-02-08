Семь человек погибли при пожаре на юге США

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Шестеро детей и взрослый скончались в результате пожара, произошедшего в штате Миссисипи на юге США, сообщает местный телеканал WLBT.
Отмечается, что пожар произошел в одном из домов города Клинтон в районе 00.30 (09.30 мск). Глава пожарной службы города сообщил СМИ, что при пожаре погибли люди возрастом от одного года до 33 лет.
При этом репортер канала Реджи Марион (Reggi Marion) написал в своем официальном аккаунте в Twitter, что жертвами пожара стали мать и шестеро детей. Отец семейства получил ранения, его доставили в больницу.
UPDATE: The father of the family was taken to the hospital with injuries. The mother and six children died. https://t.co/vCwYLVu5ur— Reggi Marion WLBT (@ReggiMarion) February 8, 2020