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Семь человек погибли при пожаре на юге США
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РИА Новости

Семь человек погибли при пожаре на юге США

17:50 08.02.2020
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© Fotolia / Scott PattersonПожарная машина в США
Пожарная машина в США
© Fotolia / Scott Patterson
Пожарная машина в США. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Шестеро детей и взрослый скончались в результате пожара, произошедшего в штате Миссисипи на юге США, сообщает местный телеканал WLBT.
Отмечается, что пожар произошел в одном из домов города Клинтон в районе 00.30 (09.30 мск). Глава пожарной службы города сообщил СМИ, что при пожаре погибли люди возрастом от одного года до 33 лет.
При этом репортер канала Реджи Марион (Reggi Marion) написал в своем официальном аккаунте в Twitter, что жертвами пожара стали мать и шестеро детей. Отец семейства получил ранения, его доставили в больницу.
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СШАМиссисипиВ мире
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