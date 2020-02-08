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В Татарстане похоронили депутата Госдумы Хайруллина
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РИА Новости

В Татарстане похоронили депутата Госдумы Хайруллина

17:43 08.02.2020
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© Фото : Партия "Единая Россия"Айрат Хайруллин
Айрат Хайруллин
© Фото : Партия "Единая Россия"
Айрат Хайруллин. Архивное фото
КАЗАНЬ, 8 фев - РИА Новости. Депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина, трагически погибшего накануне при жесткой посадке вертолёта, похоронили в субботу на мусульманском кладбище в казанском посёлке Мирный, сообщили РИА Новости в парламенте Татарстана.
Вертолет Bell 407 в пятницу совершил жесткую посадку на лёд Камы в 6 километрах от берега, недалеко от города Лаишево в Татарстане. На борту находились три человека. В результате жёсткой посадки погиб Хайруллин, два человека были госпитализированы с различными травмами. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека".
В субботу в Татарской государственной филармонии имени Тукая в Казани прошла церемония прощания с Хайруллиным, на которой присутствовали сотни людей.
"Айрата Назиповича Хайруллина похоронили на мусульманском кладбище в казанском посёлке Мирный, рядом с могилой матери", - сказал собеседник агентства.
Айрат Хайруллин
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Биография Айрата Хайруллина
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Айрат ХайруллинГосдума РФТатарстанОбщество
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