В Татарстане похоронили депутата Госдумы Хайруллина

Вертолет Bell 407 в пятницу совершил жесткую посадку на лёд Камы в 6 километрах от берега, недалеко от города Лаишево в Татарстане. На борту находились три человека. В результате жёсткой посадки погиб Хайруллин, два человека были госпитализированы с различными травмами. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека".