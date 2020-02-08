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В ООП одобрили поступок кувейтского спикера, выкинувшего "сделку века"
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РИА Новости

В ООП одобрили поступок кувейтского спикера, выкинувшего "сделку века"

17:34 08.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧлен исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Орейкат. Архивное фото
Член исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Орейкат. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ГАЗА, 8 фев - РИА Новости. Генсек исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Орейкат приветствовал поступок спикера парламента Кувейта Марзока Аль-Ганема, демонстративно выбросившего в мусорную корзину распечатанный текст "сделки века" американского лидера Дональда Трампа во время встречи глав парламентов арабских стран, проходившего в субботу в Аммане.
"Спикер кувейтского парламентария Марзок Аль-Ганем выбросил "сделку века" в мусорную корзину во время заседания глав парламентов арабских стран, состоявшегося сегодня в столице Иордании Аммане. Спикеры единодушно отказались рассматривать "сделку века" в любой форме", - заявил Орейкат.
Свой комментарий и видео инцидента генсек исполкома ООП разместил в Twitter. Главы парламентов арабских стран встретились в Аммане для координации совместных действий в связи с публикацией плана Трампа по палестино-израильскому урегулированию.
Президент США Дональд Трамп в конце января представил план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. 80-страничный план предусматривает создание двух независимых государств, в том числе палестинского со столицей в части Восточного Иерусалима, где территории на Западном берегу Иордана и в секторе Газа будут соединяться между собой мостами, и предоставление финансовой помощи Палестине для создания государства. Трамп разместил в Twitter карту с изображением будущего палестинского государства, подписав ее на арабском "так может выглядеть будущее государство Палестина со столицей в некоторых частях Восточного Иерусалима".
Палестинцы и ряд арабских стран отвергли этот план, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН.
Сделка века Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
3 февраля, 16:19
"Сделка века" Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеСаиб ОрейкатОрганизация освобождения ПалестиныДональд ТрампКувейтСШАВ мире
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