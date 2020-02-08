В ООП одобрили поступок кувейтского спикера, выкинувшего "сделку века"

"Спикер кувейтского парламентария Марзок Аль-Ганем выбросил "сделку века" в мусорную корзину во время заседания глав парламентов арабских стран, состоявшегося сегодня в столице Иордании Аммане. Спикеры единодушно отказались рассматривать "сделку века" в любой форме", - заявил Орейкат.

Палестинцы и ряд арабских стран отвергли этот план, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН.