В ООП одобрили поступок кувейтского спикера, выкинувшего "сделку века"

ГАЗА, 8 фев - РИА Новости. Генсек исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Орейкат приветствовал поступок спикера парламента Кувейта Марзока Аль-Ганема, демонстративно выбросившего в мусорную корзину распечатанный текст "сделки века" американского лидера Дональда Трампа во время встречи глав парламентов арабских стран, проходившего в субботу в Аммане.
"Спикер кувейтского парламентария Марзок Аль-Ганем выбросил "сделку века" в мусорную корзину во время заседания глав парламентов арабских стран, состоявшегося сегодня в столице Иордании Аммане. Спикеры единодушно отказались рассматривать "сделку века" в любой форме", - заявил Орейкат.
The Speaker of the Kuwaiti Parlimant Marzoq AlGhanem dumps the annexation plan in the waste garbage basket ,during the meeting of Arab heads of Parlimant’s , Shwarah Councils ,held in Amman Jordan today .Unanimous rejection , and pledge from all not to deal with it in any form. https://t.co/1y3KaWit2M— Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) February 8, 2020
Свой комментарий и видео инцидента генсек исполкома ООП разместил в Twitter. Главы парламентов арабских стран встретились в Аммане для координации совместных действий в связи с публикацией плана Трампа по палестино-израильскому урегулированию.
Президент США Дональд Трамп в конце января представил план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. 80-страничный план предусматривает создание двух независимых государств, в том числе палестинского со столицей в части Восточного Иерусалима, где территории на Западном берегу Иордана и в секторе Газа будут соединяться между собой мостами, и предоставление финансовой помощи Палестине для создания государства. Трамп разместил в Twitter карту с изображением будущего палестинского государства, подписав ее на арабском "так может выглядеть будущее государство Палестина со столицей в некоторых частях Восточного Иерусалима".
Палестинцы и ряд арабских стран отвергли этот план, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН.