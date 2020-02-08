Транскам вторые сутки остается закрытым из-за схода лавин

"На Транскавказской автомагистрали развернули пункт обогрева. Дорога была закрыта в пятницу утром", - говорится в сообщении.

Уточняется, что спасателями была проведена разведка обстановки. "Погодные условия позволяют произвести отстрел лавинных очагов", - отмечают в ведомстве.

Транскавказская магистраль (Транскам) — одна из федеральных автомобильных дорог, связывающих Россию с Закавказьем, а именно с Республикой Южная Осетия.