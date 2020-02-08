СМИ сообщили о возобновлении стрельбы в Таиланде

"Очевидец, находящийся на месте события, сообщил по телефону, что в здании торгового центра слышны выстрелы", — говорится в сообщении сайта.

Старший сержант сухопутных войск Таиланда Чакрапхан Тхомма открыл в городе стрельбу из автоматического оружия, передвигаясь на угнанном из части внедорожнике HamVee, затем обстрелял торговый центр Terminal 21 из ручного гранатомета и автомата. В настоящее время он находится на четвертом этаже торгового центра с 16 заложниками.