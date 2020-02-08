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В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря
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РИА Новости

В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря

17:08 08.02.2020 (обновлено: 17:26 08.02.2020)
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© Фото : посольство РФ в ФРГПамятный камень в Пенемюнде, Германия
Памятный камень в Пенемюнде, Германия
© Фото : посольство РФ в ФРГ
БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.
Мероприятие было организовано фондом Александра Печерского в рамках серии проектов "Непокоренные. Сопротивление в фашистских концлагерях".
"Мы проводим мероприятия, которые посвящены популяризации подвигов советских граждан в нацистских концлагерях. Сегодняшнее мероприятие очень символично, побег Девятаева, может быть, самый яркий после восстания (советских военнопленных) в Собиборе пример сопротивления, пример того, что нет безвыходных положений и невыносимых условий, в которых человеческий дух не был бы способен бороться и даже побеждать", - заявил РИА Новости по телефону глава фонда Александра Печерского Илья Васильев.
Он добавил, что тема героического сопротивления советских граждан в нацистских концлагерях, к сожалению, до сих пор "полностью отсутствует в западном сознании". Васильев подчеркнул, что рад тому, что в освещении церемонии, в ходе которой российские дипломаты, сын Девятаева и представители музея в Пенемюнде возложили цветы к памятнику, принимали участие и немецкие журналисты.
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"Если бы 75 лет назад отец не улетел, мы бы с вами не разговаривали. Многих членов семьи не было бы. Семья большая, есть внуки, правнуки, они живут в разных странах. Есть попытка осмыслить и понять, что отец сделал. Я плотно занимаюсь этой историей со дня его смерти, могу сказать, что до сих пор не могу быть уверенным в том, что я понял, что он сделал. Ясно одно - это был великий человек, великий подвиг", - заявил РИА Новости сын Михаила Девятаева, Александр Михайлович.
По его словам сына, отца вела "вера в то, что человек может сделать то, что человеку недоступно", хотя сам Михаил Девятаев объяснял свою мотивацию просто - "буквально словами (американского писателя) Джека Лондона: жажда жизни". Девятаев-младший добавил, что через несколько дней будут запущены съемки художественного фильма об отце российского режиссера Тимура Бекмамбетова. Александр Девятаев выступает консультантом на этой картине.
Восьмого февраля 1945 года группа из десяти советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым на захваченном немецком самолете-бомбардировщике Heinkel He 111 совершила беспрецедентный побег из немецкого концентрационного лагеря при полигоне Пенемюнде с острова Узедом, на котором проводились испытания ракет Фау-1 и Фау-2. В состав группы, помимо Девятаева, входили Иван Кривоногов, Владимир Соколов, Владимир Немченко, Федор Адамов, Иван Олейник, Михаил Емец, Петр Кутергин, Николай Урбанович и Тимофей Сердюков.
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Побег военнопленных во главе с Девятаевым из нацистского концлагеря
В лагере практически сразу обнаружили побег и послали за угнанным бомбардировщиком известного немецкого пилота Гюнтера Хобома, но тот обнаружить беглецов не смог. Второй раз Девятаеву и его товарищам повезло, когда они попали в поле зрения возвращающегося с задания немецкого "аса" Вальтера Даля, который получил приказ сбить угнанный He 111, но не смог его исполнить из-за отсутствия боеприпасов. Третий раз удача улыбнулась беглецам, когда при пересечении линии фронта советские зенитчики открыли огонь по самолету и, хотя машина получила серьезные повреждения, Девятаев все-таки сумел посадить ее.
После "жесткой посадки" раненые беглецы вскоре были подобраны советскими солдатами, которые сначала приняли их за немцев. В расположение своей части артиллеристы несли их на руках, ведь беглецы весили по 40 килограммов, находились в крайней степени истощения. После допросов и проверок Девятаев был уволен в запас, из остальных участников побега семеро снова участвовали в боевых действиях, до конца войны дожили только трое.
Самолет, на котором бежала группа Девятаева, был оснащен новейшим оборудованием, благодаря чему советские ученые во главе с Сергеем Королевым получили уникальные образцы разработок немецкого авиаконструктора Вернера фон Брауна. В 1947 году было проведено испытание восстановленной ракеты Фау-2 в СССР, а в 1948 году - первой советской ракеты. За вклад в советское ракетостроение Михаил Девятаев, по инициативе Сергея Королева, был удостоен в 1957 году звания Героя Советского Союза.
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Ранее фонд Александра Печерского анонсировал серию проектов "Непокоренные. Сопротивление в фашистских концлагерях". 2 февраля в мемориальном комплексе Маутхаузен (Австрия) фондом была организована траурная церемония в память о восстании и побеге советских офицеров из "блока смерти", 24 января в Музее Победы открылась выставка "Непокоренные", посвященная сопротивлению в концлагерях. В сентябре 2019 года в мемориале на месте бывшего нацистского концлагеря Дахау на территории Германии прошла траурная церемония, посвященная 75-летней годовщине расстрела 92 военнопленных красноармейцев из подпольной организации "Братский союз военнопленных" при участии главы фонда Александра Печерского Ильи Васильева, дипломатов из России и Израиля, почетных гостей.
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Вторая мировая война (1939-1945)ГерманияВ мире
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