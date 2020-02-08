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Полиция в Таиланде
Стрельба в Таиланде
2020-02-08T18:27+0300
https://ria.ru/20200208/1564437834.html
СМИ сообщили подробности стрельбы в Таиланде
https://cdn25.img.ria.ru/images/119278/17/1192781722_0:167:2000:1292_1036x0_80_0_0_51be0ea542cd0034b12c1badf78416db.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили подробности стрельбы в Таиланде

17:07 08.02.2020 (обновлено: 18:27 08.02.2020)
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© AP Photo / Sakchai LalitСолдаты на месте взрыва в Бангкоке, Таиланд
Солдаты на месте взрыва в Бангкоке, Таиланд
© AP Photo / Sakchai Lalit
БАНГКОК, 8 фев — РИА Новости. Таиландский солдат, открывший огонь по людям на улицах города Накхон Ратчасима (Корат), перед тем, как войти в торговый центр Terminal 21, выстрелил по зданию из ручного гранатомета, сообщает телеканал Thai PBS.
Взрывом гранаты были убиты и ранены несколько человек. На первом этаже начался пожар, который недавно закончили тушить.
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По данным местных СМИ, стрельбу устроил старший сержант Чакрапхан Тхомма. Он угнал в своей части военный внедорожник и проехал в нем по городу, открывая огонь из автоматической винтовки.
Жертвами стрельбы стали не менее 17 человек, есть много раненых.
Затем солдат скрылся в торговом центре, где, как сообщается, захватил в заложники 16 человек. Очевидцы рассказывают, что в здании слышны выстрелы.
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Стрельба в ТаиландеТаиландВ мире
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