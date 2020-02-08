СМИ сообщили подробности стрельбы в Таиланде

БАНГКОК, 8 фев — РИА Новости. Таиландский солдат, открывший огонь по людям на улицах города Накхон Ратчасима (Корат), перед тем, как войти в торговый центр Terminal 21, выстрелил по зданию из ручного гранатомета, сообщает телеканал Thai PBS

Взрывом гранаты были убиты и ранены несколько человек. На первом этаже начался пожар, который недавно закончили тушить.

По данным местных СМИ, стрельбу устроил старший сержант Чакрапхан Тхомма. Он угнал в своей части военный внедорожник и проехал в нем по городу, открывая огонь из автоматической винтовки.

Жертвами стрельбы стали не менее 17 человек, есть много раненых.