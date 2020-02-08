Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе

Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. Среди переданных Донбассу были пятеро экс-бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых в гибели людей на акциях протеста в Киеве в 2013-2014 годах.
"Бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев, после их обмена в рамках Нормандских договорённостей", - сообщил Горошинский на странице в Facebook.
Также он опубликовал их открытое обращение к руководству страны, в частности президенту Владимиру Зеленскому, с просьбой отменить амнистии участникам "евромайдана".
"Мы призываем президента Украины, генерального прокурора Украины (Руслана Рябошапка – ред.) и депутатов Верховной рады Украины немедленно отменить закон об амнистии майдановцев и обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 года при участии международных наблюдателей и экспертов", - говорится в обращении.
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Также они заверили, что будут участвовать в дальнейших судебных заседаниях. "В течение пяти лет судебный процесс был основным источником правды о Майдане и должен продолжиться. Мы будем принимать участие в судебных заседаниях", - говорится в сообщении.
Кроме того, экс-беркутовцы заявили, что "были вынуждены согласиться на участие в обмене". "Наш отказ от участия в обмене поставил бы под угрозу этот обмен в целом. Понимая чувства каждого из списка "на обмен", мы не могли поставить собственные интересы выше других", - говорится в обращении.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
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