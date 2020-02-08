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Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе
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РИА Новости

Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе

17:05 08.02.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСотрудник подразделения милиции специального назначения "Беркут"
Сотрудник подразделения милиции специального назначения Беркут
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Сотрудник подразделения милиции специального назначения "Беркут". Архивное фото
КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Двое из пяти экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", которые участвовали в обмене в Донбассе, вернулись в Киев, сообщил в субботу адвокат обвиняемых экс-беркутовец Александр Горошинский.
Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. Среди переданных Донбассу были пятеро экс-бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых в гибели людей на акциях протеста в Киеве в 2013-2014 годах.
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"Бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев, после их обмена в рамках Нормандских договорённостей", - сообщил Горошинский на странице в Facebook.

Также он опубликовал их открытое обращение к руководству страны, в частности президенту Владимиру Зеленскому, с просьбой отменить амнистии участникам "евромайдана".
"Мы призываем президента Украины, генерального прокурора Украины (Руслана Рябошапка – ред.) и депутатов Верховной рады Украины немедленно отменить закон об амнистии майдановцев и обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 года при участии международных наблюдателей и экспертов", - говорится в обращении.
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Также они заверили, что будут участвовать в дальнейших судебных заседаниях. "В течение пяти лет судебный процесс был основным источником правды о Майдане и должен продолжиться. Мы будем принимать участие в судебных заседаниях", - говорится в сообщении.
Кроме того, экс-беркутовцы заявили, что "были вынуждены согласиться на участие в обмене". "Наш отказ от участия в обмене поставил бы под угрозу этот обмен в целом. Понимая чувства каждого из списка "на обмен", мы не могли поставить собственные интересы выше других", - говорится в обращении.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова
31 января, 18:14
В ДНР назвали условие для очередного обмена пленными с Киевом
491103016
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Руслан РябошапкаСитуация в ДНР и ЛНРБеркут (спецназ Украины)Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВиктор ЯнуковичДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
Популярные комментарии
Как этих ... назвать? Им сейчас в рамках уголовоного дела поменяют меру пресечения и отправят в СИЗО. В условиях неонацистского режима на Украине , когда известно что в спину массовке и в сотрудников МВД стреляли Пашинский и боевики майдана, ограбив по договоренности оружейные склады, то надеяться на справедливый суд не приходится.
8 февраля, 17:09
АПАлександр Перов
1300103
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