Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе

КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Двое из пяти экс-сотрудников спецподразделения " Двое из пяти экс-сотрудников спецподразделения " Беркут ", которые участвовали в обмене в Донбассе , вернулись в Киев, сообщил в субботу адвокат обвиняемых экс-беркутовец Александр Горошинский.

Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. Среди переданных Донбассу были пятеро экс-бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых в гибели людей на акциях протеста в Киеве в 2013-2014 годах.

"Бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев, после их обмена в рамках Нормандских договорённостей", - сообщил Горошинский на странице в Facebook.

Также он опубликовал их открытое обращение к руководству страны, в частности президенту Владимиру Зеленскому, с просьбой отменить амнистии участникам "евромайдана".

"Мы призываем президента Украины, генерального прокурора Украины (Руслана Рябошапка – ред.) и депутатов Верховной рады Украины немедленно отменить закон об амнистии майдановцев и обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 года при участии международных наблюдателей и экспертов", - говорится в обращении.

Также они заверили, что будут участвовать в дальнейших судебных заседаниях. "В течение пяти лет судебный процесс был основным источником правды о Майдане и должен продолжиться. Мы будем принимать участие в судебных заседаниях", - говорится в сообщении.

Кроме того, экс-беркутовцы заявили, что "были вынуждены согласиться на участие в обмене". "Наш отказ от участия в обмене поставил бы под угрозу этот обмен в целом. Понимая чувства каждого из списка "на обмен", мы не могли поставить собственные интересы выше других", - говорится в обращении.