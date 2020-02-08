В Таиланде призвали сдать кровь для жертв стрельбы

БАНГКОК, 8 фев — РИА Новости. Министр здравоохранения Таиланда доктор Анутхин Чанвиракун призвал жителей города Накхон Ратчасима (Кората) и соседних городов сдавать кровь для жертв стрельбы, в результате которой не менее 12 человек погибли, неизвестное число людей получили ранения.
Заявление министра с призывом сдавать кровь и адресами больниц, в которых это можно сделать, было зачитано дикторами в прямом эфире таиландского государственного телеканала Thai PBS.
"В заявлении нет информации о количестве раненых, которым понадобится переливание крови, однако сам факт такого заявления говорит о том, что их может быть много", — прокомментировал заявление министра ведущий телеканала.
Старший сержант сухопутных войск Таиланда Чакрапхан Тхомма 34 лет открыл в городе стрельбу из автоматического оружия, передвигаясь на угнанном из части внедорожнике HamVee, затем обстрелял торговый центр Terminal 21 из ручного гранатомета и автомата. В настоящее время он находится на четвертом этаже торгового центра с 16 заложниками.