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Полиция в Таиланде
Стрельба в Таиланде
2020-02-08T18:25+0300
https://ria.ru/20200208/1564437681.html
В Таиланде призвали сдать кровь для жертв стрельбы
https://cdn25.img.ria.ru/images/155060/38/1550603865_0:7:1500:851_1036x0_80_0_0_a23ee4717f339e833d06305148cbe615.jpg
РИА Новости

В Таиланде призвали сдать кровь для жертв стрельбы

17:04 08.02.2020 (обновлено: 18:25 08.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловСдача крови
Сдача крови
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Сдача крови. Архивное фото
БАНГКОК, 8 фев — РИА Новости. Министр здравоохранения Таиланда доктор Анутхин Чанвиракун призвал жителей города Накхон Ратчасима (Кората) и соседних городов сдавать кровь для жертв стрельбы, в результате которой не менее 12 человек погибли, неизвестное число людей получили ранения.
Заявление министра с призывом сдавать кровь и адресами больниц, в которых это можно сделать, было зачитано дикторами в прямом эфире таиландского государственного телеканала Thai PBS.
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"В заявлении нет информации о количестве раненых, которым понадобится переливание крови, однако сам факт такого заявления говорит о том, что их может быть много", — прокомментировал заявление министра ведущий телеканала.

Старший сержант сухопутных войск Таиланда Чакрапхан Тхомма 34 лет открыл в городе стрельбу из автоматического оружия, передвигаясь на угнанном из части внедорожнике HamVee, затем обстрелял торговый центр Terminal 21 из ручного гранатомета и автомата. В настоящее время он находится на четвертом этаже торгового центра с 16 заложниками.
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Стрельба в ТаиландеТаиландВ мире
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