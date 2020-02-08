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Полиция в Таиланде
Стрельба в Таиланде
2020-02-08T18:36+0300
https://ria.ru/20200208/1564437493.html
Очевидцы публикуют видео с места стрельбы в Таиланде
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564436629_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_dd49e63a84d50c7557bda8cef93ff6dd.jpg
РИА Новости

Очевидцы публикуют видео с места стрельбы в Таиланде

16:54 08.02.2020 (обновлено: 18:36 08.02.2020)
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Сети появилось видео с места стрельбы в таиландском городе Накхон Ратчасима (Корат), которую устроил военнослужащий одной из частей сухопутных войск.
На кадрах видна улица рядом с торговым центром, а также внедорожник, съехавший на газон. Прохожие около магазина пытаются покинуть улицу.
Как писали местные СМИ со ссылкой на полицию, стрельбу устроил старший сержант Чакрапхан Тхомма. Он угнал из своей части военный внедорожник и проехал в нем по городу, открывая огонь из автоматической винтовки, а затем остановился у торгового центра и начал стрелять по посетителям.
По последним данным, жертвами стрелка стали 17 человек. Сообщается, что он скрылся на четвертом этаже торгового центра Terminal 21 и удерживает там 16 заложников.
Отмечается, что солдат транслировал нападение в Facebook.
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