Очевидцы публикуют видео с места стрельбы в Таиланде

На кадрах видна улица рядом с торговым центром, а также внедорожник, съехавший на газон. Прохожие около магазина пытаются покинуть улицу.

Как писали местные СМИ со ссылкой на полицию, стрельбу устроил старший сержант Чакрапхан Тхомма. Он угнал из своей части военный внедорожник и проехал в нем по городу, открывая огонь из автоматической винтовки, а затем остановился у торгового центра и начал стрелять по посетителям.