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Боррель рассказал, как ЕС может стать ведущим геополитическим игроком
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РИА Новости

Боррель рассказал, как ЕС может стать ведущим геополитическим игроком

16:50 08.02.2020
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Чтобы Европейский союз стал ведущим геополитическим игроком, европейские страны должны менять свою политику, активно участвовать в решении общих для ЕС международных проблем, не устраняться от них, пишет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в статье "Во имя сильной Европы", опубликованной в нескольких европейских изданиях.
"Дипломатия не будет успешной, если она не подкреплена конкретными действиями. Если мы хотим, чтобы хрупкое перемирие в Ливии продолжалось, мы должны поддерживать соблюдение эмбарго на поставки оружия. Если мы хотим, чтобы сохранилось ядерное соглашение с Ираном, мы должны обеспечить такие условия, при которых Иран будет выигрывать от возвращения к его исполнению в полном масштабе… Если мы хотим мира между Израилем и палестинцами, мы должны выступить за решение на основе переговорного процесса между всеми сторонами с учетом международного законодательства", - считает Боррель.
Жозеп Боррель
15:24
Боррель призвал ЕС отстаивать свои ценности на международной арене
При этом он призвал ЕС меняться и взаимодействовать с современным миром, "принимая его таким, какой он есть, а не таким, как нам хотелось бы его видеть". "Европейский союз должен найти собственный путь в мире, где зачастую используется политика силы... экономические и иные инструменты превращаются в оружие… Мы должны заново выучить язык сильного игрока и превратить Европу в геостратегического игрока высшего уровня", - пишет глава европейской дипломатии.
Как сообщалось ранее, он также призвал выработать индивидуальный подход в отношениях с крупнейшими современными геополитическими игроками - США, Китаем и Россией, который бы учитывал все нюансы партнеров, но защищал бы европейские ценности и интересы.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
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Жозеп БоррельЕвросоюзЛивияИранСШАВ мире
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