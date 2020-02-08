Боррель рассказал, как ЕС может стать ведущим геополитическим игроком

"Дипломатия не будет успешной, если она не подкреплена конкретными действиями. Если мы хотим, чтобы хрупкое перемирие в Ливии продолжалось, мы должны поддерживать соблюдение эмбарго на поставки оружия. Если мы хотим, чтобы сохранилось ядерное соглашение с Ираном, мы должны обеспечить такие условия, при которых Иран будет выигрывать от возвращения к его исполнению в полном масштабе… Если мы хотим мира между Израилем и палестинцами, мы должны выступить за решение на основе переговорного процесса между всеми сторонами с учетом международного законодательства", - считает Боррель.