Во Франции открыли восстановленную могилу советских военнопленных

ПАРИЖ/МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Памятные мероприятия, посвященные 75-летию победы над нацизмом во Памятные мероприятия, посвященные 75-летию победы над нацизмом во Второй мировой войне , прошли в воскресенье во французском департаменте Па-де-Кале, центральным событием стало открытие восстановленной братской могилы советских военнопленных, сообщила РИА Новости пресс-служба Российского исторического общества (РИО)

В могиле захоронены останки семи советских военнопленных, работавших здесь во время Второй мировой войны в угольных шахтах и скончавшихся от жестокого обращения со стороны нацистов в конце 1942 - начале 1943 годов.

Во время Второй мировой войны в пригороде города Ланс действовал советский партизанский батальон под командованием Героя Советского Союза, члена Центрального комитета советских военнопленных во Франции Василия Порика, погибшего 25 апреля 1944 года и похороненного в городе Энен-Бомон (департамент Па-де-Кале). Церемонии в городе Фукьере предшествовало возложение цветов к захоронению Василия Порика и его друга и соратника Василия Колесника, а также к некрополю советских солдат в городе Мерикур-су-Ланс, восстановленному в 2016 году властями города по инициативе ассоциации Memorie Russe, возглавляемой выходцем из России, гражданином Франции Сергеем Дыбовым.

"Мы, российские участники этих мероприятий - историки, дипломаты, общественные деятели, испытываем чувство глубокой благодарности французской стороне, мэриям этим небольших городков, простым людям, благодаря которым на протяжении всех послевоенных десятилетий ведется уход за могилами наших соотечественников", - сказал РИА Новости член президиума РИО Константин Могилевский. По его словам, ассоциация Memorie Russe внесла огромный вклад в сохранение памяти о погибших советских военнопленных.

"Для французской стороны важно, что сохранение памяти о погибших советских военнопленных вызывают теплые чувства в России. Сегодня на мероприятия пришло много французов разных возрастов, в том числе с семьями. В этом мы видим подтверждение глубокой связи между народами России и Франции", - добавил Могилевский.