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Во Франции открыли восстановленную могилу советских военнопленных
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РИА Новости

Во Франции открыли восстановленную могилу советских военнопленных

16:49 08.02.2020
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© Фото : Association "Memoire Russe"Братская могила советских военнопленных во французском департаменте Па-де-Кале
Братская могила советских военнопленных во французском департаменте Па-де-Кале
© Фото : Association "Memoire Russe"
Братская могила советских военнопленных во французском департаменте Па-де-Кале. Архивное фото
ПАРИЖ/МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Памятные мероприятия, посвященные 75-летию победы над нацизмом во Второй мировой войне, прошли в воскресенье во французском департаменте Па-де-Кале, центральным событием стало открытие восстановленной братской могилы советских военнопленных, сообщила РИА Новости пресс-служба Российского исторического общества (РИО).
В могиле захоронены останки семи советских военнопленных, работавших здесь во время Второй мировой войны в угольных шахтах и скончавшихся от жестокого обращения со стороны нацистов в конце 1942 - начале 1943 годов.
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Во время Второй мировой войны в пригороде города Ланс действовал советский партизанский батальон под командованием Героя Советского Союза, члена Центрального комитета советских военнопленных во Франции Василия Порика, погибшего 25 апреля 1944 года и похороненного в городе Энен-Бомон (департамент Па-де-Кале). Церемонии в городе Фукьере предшествовало возложение цветов к захоронению Василия Порика и его друга и соратника Василия Колесника, а также к некрополю советских солдат в городе Мерикур-су-Ланс, восстановленному в 2016 году властями города по инициативе ассоциации Memorie Russe, возглавляемой выходцем из России, гражданином Франции Сергеем Дыбовым.
"Мы, российские участники этих мероприятий - историки, дипломаты, общественные деятели, испытываем чувство глубокой благодарности французской стороне, мэриям этим небольших городков, простым людям, благодаря которым на протяжении всех послевоенных десятилетий ведется уход за могилами наших соотечественников", - сказал РИА Новости член президиума РИО Константин Могилевский. По его словам, ассоциация Memorie Russe внесла огромный вклад в сохранение памяти о погибших советских военнопленных.
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"Для французской стороны важно, что сохранение памяти о погибших советских военнопленных вызывают теплые чувства в России. Сегодня на мероприятия пришло много французов разных возрастов, в том числе с семьями. В этом мы видим подтверждение глубокой связи между народами России и Франции", - добавил Могилевский.
В комплексе памятных мероприятий принимали участие представители посольства России во Франции, Россотрудничества, ветеранских организаций, местных органов власти.
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Российское историческое обществоВторая мировая война (1939-1945)РоссотрудничествоФранцияРоссияВ мире
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