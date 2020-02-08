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В Шанхае людям запретили появляться в общественных местах без масок
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РИА Новости

В Шанхае людям запретили появляться в общественных местах без масок

16:44 08.02.2020
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© REUTERS / Aly SongЛюди в защитных масках в метро в Шанхае
Люди в защитных масках в метро в Шанхае
© REUTERS / Aly Song
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Власти Шанхая из-за вспышки коронавируса запретили людям появляться в общественных местах без масок.
"Любой человек, прибывший в аэропорт, железнодорожный вокзал, междугородний автовокзал, остановку рельсового транспорта, а также находящийся в учреждениях здравоохранения, торговых центрах, супермаркетах и других общественных местах этого города, должен носить маску и не препятствовать измерению температуры. В случае отказа сотрудничать и нарушения порядка правоохранительные органы начнут строгое разбирательство", - сообщили власти в Weibo.
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