Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью Хайруллина

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина и отметил, что тот прожил яркую и достойную жизнь, добился значительных успехов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Вертолет Bell 407 в пятницу совершил жесткую посадку на лед Камы в 6 километрах от берега, недалеко от города Лаишево в Татарстане. На борту находились три человека. Представитель экстренных служб Татарстана сообщил РИА Новости, что в результате ЧП погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин. По данным МЧС, при жесткой посадке погиб один человек, двое пострадали. В субботу церемония прощания с Хайруллиным прошла в Татарской государственной филармонии имени Тукая в Казани.
"Айрат Назипович прожил яркую и достойную жизнь, сумел добиться значительных успехов в бизнесе, многое сделал для развития молочной отрасли. Его высочайший профессионализм, глубокие знания, управленческий опыт были востребованы и в Госсовете Республики Татарстан, и в Государственной Думе", - говорится в телеграмме премьера.
Мишустин подчеркнул, что на протяжении многих лет Хайруллин последовательно отстаивал интересы своих избирателей, стал соавтором ряда важных законопроектов, направленных на укрепление агропромышленного комплекса.