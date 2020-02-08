Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью Хайруллина

Вертолет Bell 407 в пятницу совершил жесткую посадку на лед Камы в 6 километрах от берега, недалеко от города Лаишево в Татарстане. На борту находились три человека. Представитель экстренных служб Татарстана сообщил РИА Новости, что в результате ЧП погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин. По данным МЧС, при жесткой посадке погиб один человек, двое пострадали. В субботу церемония прощания с Хайруллиным прошла в Татарской государственной филармонии имени Тукая в Казани.