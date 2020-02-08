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Эксперт прокомментировал снижение темпов распространения коронавируса
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал снижение темпов распространения коронавируса

16:28 08.02.2020
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© REUTERS / China DailyВыставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами
Выставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Снижение количества новых заболевших коронавирусной инфекцией в мире говорит о том, что меры, предпринятые Китаем, оказались эффективны, однако пока еще не известно, получится ли сдержать распространение инфекции в других странах, заявил директор института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.
Согласно данным ВОЗ, количество новых заболевших за день людей с 5 февраля начало снижаться. В то же время организация, отметив "осторожный оптимизм", предупредила, что цифры могут опять увеличиваться.
"Это показывает, что те мероприятия, которые предприняли в Ухани и в Китае были эффективны, но неизвестно удастся ли сдержать распространение вируса в других странах",- рассказал Лукашев РИА Новости.
Он отметил, что сказать о том, когда закончится эпидемия или будет пройден ее пик, пока еще сложно.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 722 человека, заражены более 34,5 тысячи.
Скорость распространения нового коронавируса
14:35
Скорость распространения нового коронавируса
210001
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Распространение нового коронавирусаВОЗКитайВ мире
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