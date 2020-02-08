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Скорость распространения нового коронавируса замедлилась
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РИА Новости

Скорость распространения нового коронавируса замедлилась

16:25 08.02.2020 (обновлено: 16:58 08.02.2020)
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© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationЗнак коронавируса
Знак коронавируса
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Отношение числа новых зараженных коронавирусом 2019-nCoV к общему количеству больных в феврале снизилось по сравнению с январем, следует из данных, опубликованных Всемирной организацией здравоохранения.
Так, 23 января пик этого показателя достигал 46 процентов, затем последовал спад. Двадцать восьмого января отмечался новый всплеск: 39,1 процента. Однако к 1 февраля он снизился до 17,8, а на 7 февраля соотношение составляло уже 10,2 процента.
© ria.ru, who.intСтатистика распространения нового коронавируса 2019-nCoV за последние три недели
Статистика распространения нового коронавируса 2019-nCoV за последние три недели
© ria.ru, who.int
Статистика распространения нового коронавируса 2019-nCoV за последние три недели
Общее число заразившихся коронавирусом приближается к 35 тысячам человек.
Как заявлял исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным программам Майкл Райан, 6 февраля в Китае впервые зафиксировали снижение числа заболевших. Однако, по его словам, делать предположения о том, что пик заболевания пройден, еще рано.
При этом гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отмечал, что 5 февраля было зарегистрировано самое большое количество зараженных в сутки с начала эпидемии.
Власти Китая 31 декабря известили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. Вскоре он распространился и за пределы Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией мирового значения.
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Распространение нового коронавирусаВОЗКитайУханьВ мире
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