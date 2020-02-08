Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Полиция в Таиланде
Стрельба в Таиланде
2020-02-08T18:42+0300
https://ria.ru/20200208/1564436171.html
В Таиланде устроивший стрельбу солдат захватил заложников
https://cdn25.img.ria.ru/images/102855/32/1028553283_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_6ae78f76c1795ac85e2cfef1b61af5cb.jpg
РИА Новости
В Таиланде устроивший стрельбу солдат захватил заложников
БАНГКОК, 8 фев — РИА Новости. Солдат, устроивший стрельбу на улицах города Накхон Ратчасима и убивший не менее десяти человек, скрывается на четвертом этаже торгового центра Terminal 21 и удерживает 16 заложников, сообщает в пятницу таиландское государственное новостное агентство TNA.
2020-02-08T15:56+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=46490117&type=mp4
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564436629_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_2b530cb9c2023092dfccad674d25320c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564436629_81:0:561:360_1200x0_80_0_0_39b36655841071ad5f9b8d8c840274da.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564436629_141:0:501:360_1200x0_80_0_0_42f7aefabb169b3f380c59c553c56725.jpg
PT0M17S

В Таиланде устроивший стрельбу солдат захватил заложников

15:56 08.02.2020 (обновлено: 18:42 08.02.2020)
2887
© AP Photo / Apichart WeerawongПолиция Таиланда
Полиция Таиланда
© AP Photo / Apichart Weerawong
Полиция Таиланда. Архивное фото
БАНГКОК, 8 фев — РИА Новости. Солдат, устроивший стрельбу на улицах города Накхон Ратчасима и убивший не менее десяти человек, скрывается на четвертом этаже торгового центра Terminal 21 и удерживает 16 заложников, сообщает в пятницу таиландское государственное новостное агентство TNA.
Торговый центр окружен полицией, автомобильное движение в районе торгового центра полностью перекрыто, сообщает агентство.
1022162
Обсудить 0
Стрельба в ТаиландеТаиландВ мире
Рекомендуем
Ряд машин скорой помощи в Таиланде
Открывший стрельбу таиландский военный вел трансляцию в соцсети
Полиция и вооруженные военнослужащие в Таиланде
В Таиланде солдат убил 17 человек, еще 16 взял в заложники
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана
Айрат Хайруллин
Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
Скорая помощь Таиланда
СМИ сообщили о возобновлении стрельбы в Таиланде
Ряд машин скорой помощи в Таиланде
Число жертв стрельбы в Таиланде возросло до 17 человек
Знак коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса замедлилась
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Юрий Лоза назвал размер своей пенсии
Сотрудник лаборатории в китайском городе Ухань
В Китае опубликовали статистику по заболеванию коронавирусом за неделю
Солдаты на месте взрыва в Бангкоке, Таиланд
СМИ сообщили подробности стрельбы в Таиланде
Камеры наблюдения зафиксировали военного в ТЦ Таиланда
Опубликовано видео с предполагаемым стрелком в Таиланде
Депутат Госдумы А. Хайруллин погиб в крушении вертолёта в Татарстане
Очевидец рассказал о крушении вертолета с Хайруллиным в Татарстане
Кадр из сериала Игра престолов
Фанаты нашли "лазейку" в сюжете сериала "Игра престолов"
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
В Казахстане 127 человек обратились за медпомощью после беспорядков
В соцсетях появилось видео стрельбы в Таиланде
Очевидцы публикуют видео с места стрельбы в Таиланде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:15Спецназ вывел людей из ТЦ, в котором укрылся таиландский стрелок
19:13В Перми проводят проверку после сообщений о враче, убивающем пациентов
19:09В Ростуризме прокомментировали ситуацию со стрельбой в Таиланде
19:07Мать устроившего стрельбу в Таиланде приехала уговорить его сдаться
18:54Бельгийский политик решил испечь блины из полученного в письме порошка
18:46Определены самые недооцененные туристами города России
18:30В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 40
18:15Зеленский рассмешил Папу Римского
18:15Число пострадавших при стрельбе в Таиланде возросло до 21 человека
18:02Ульяновский губернатор опроверг сообщения о взрыве атомного реактора
18:02В Самаре нашли пропавшую школьницу
18:00Россияне не пострадали при стрельбе в Таиланде
17:52В Москве школьницу спасли от попытки самоубийства
17:50Семь человек погибли при пожаре на юге США
17:45Опубликовано видео с предполагаемым стрелком в Таиланде
17:43В Татарстане похоронили депутата Госдумы Хайруллина
17:36Активисты МГЕР провели пикеты возле аптек с завышенными ценами
17:34В ООП одобрили поступок кувейтского спикера, выкинувшего "сделку века"
17:34Суд арестовал задержанного за взятку экс-министра транспорта Карелии
17:22Транскам вторые сутки остается закрытым из-за схода лавин
Лента новостейМолния