Обвиняемый в шпионаже Уилан недоволен лечением в СИЗО

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пол Уилан, обвиняемый в РФ в шпионаже, жалуется на медицинское обслуживание в московском СИЗО, однако, по словам сотрудников изолятора, сам отказывается от проведения ему операции, сообщил РИА Новости заместитель председателя ОНК Богдан Эберт.
"Уилан негативно высказался о медицинском обслуживании. Ему требуется операция, но в условиях изолятора оказывается только медикаментозное лечение. Этого недостаточно. Из-за болезни у заключенного возникают постоянные боли", - рассказал Эберт, посетивший Уилана в СИЗО.
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Однако со слов сотрудников следственного изолятора, которые передал агентству член ОНК, Уилан сам отказался от операции в условиях СИЗО, надеясь, что сможет сделать ее в гражданской больнице.
"Уилан также сообщил, что письма в силу цензуры задерживаются на длительный срок со стороны следователя, иногда на срок до четырех месяцев", - рассказал Эберт, отметив, что в остальном претензий к условиям содержания у Уилана нет, более того, русским языком он стал владеть заметно свободнее.
Ранее пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс заявила в Twitter, что Вашингтон "продолжает оказывать давление на российские власти, чтобы решить проблемы, связанные с состоянием здоровья и безопасностью Пола и позволить Полу позвонить своей семье". В МИД РФ в ответ на это уведомили, что Уилан может позвонить домой, подав официальный запрос администрации тюрьмы, но он отказывается делать такой запрос.
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О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжал в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Брат обвиняемого Дэвид Уилан сообщил, что должность его родственника в BorgWarner была упразднена, так что сейчас он безработный. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Тем не менее, адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". Как полагал обвиняемый, на накопителе должны были содержаться фотографии из поездки в Сергиев Посад, в ходе которой они вместе посетили лавру. Защитник считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".