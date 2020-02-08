В Самаре пропала одиннадцатилетняя школьница

САМАРА, 8 фев – РИА Новости. Полиция и волонтеры ищут одиннадцатилетнюю школьницу, которая пропала 7 февраля в Самаре, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
"Полиция совместно с волонтерами ищет пропавшую в Самаре 7 февраля одиннадцатилетнюю девочку", - сказала собеседница агентства.
По данным поискового отряда "Лиза Алерт" в Самарской области, рост девочки 135 сантиметров, ребенок худощавого телосложения, волосы темно-русые до плеч, глаза голубые. Школьница была одета в черную шапку, темно-синюю куртку, черные леггинсы и черные сапоги.
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