В Китае отложили время выхода на учебу до конца февраля

В Шанхае, Чжэцзяне, Цзянсу и еще шести провинциях занятия не начнутся до конца февраля, в Юньнани, Ляонине, Цзянси, Сычуане и Хэнани - после 17 февраля, а во Внутренней Монголии, Ганьсу и нескольких других - с начала марта.