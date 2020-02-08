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В Азербайджане назвали возраст самых пожилых избирателей
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РИА Новости

В Азербайджане назвали возраст самых пожилых избирателей

15:25 08.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВыборы президента Республики Азербайджан
Выборы президента Республики Азербайджан
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
БАКУ, 8 фев – РИА Новости. Самой пожилой избирательнице в Азербайджане на внеочередных парламентских выборах 126 лет, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов накануне выборов.
"Её зовут Самарганд Аллахвердиева, она увидела три века. Самому пожилому избирателю 108 лет, его зовут Шахверди Ахмедов", - сообщил Панахов.
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Выборы в милли меджлис (парламент) проходят в Азербайджане каждые пять лет, в нем заседают 125 депутатов, которые избираются по мажоритарной системе. Парламент пятого созыва был сформирован по итогам выборов 1 ноября 2015 года, очередные выборы должны были пройти в ноябре 2020 года. Однако в прошлом году правящая партия "Новый Азербайджан", у которой большинство в законодательном органе, выступила с инициативой о самороспуке парламента. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил роспуск парламента и назначил внеочередные выборы в законодательный орган 9 февраля.
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Мазахир ПанаховИльхам АлиевАзербайджанВ мире
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