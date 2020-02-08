Боррель призвал ЕС отстаивать свои ценности на международной арене

"Мы должны серьёзно начать предлагать убедительные концепции отношений с нынешними глобальными стратегическими игроками, то есть с США, Китаем и Россией. Эти игроки отличаются друг от друга в значительной степени... Мы должны реагировать разнообразно и в зависимости от нюансов", - говорится в статье.