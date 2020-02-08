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Боррель призвал ЕС отстаивать свои ценности на международной арене
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РИА Новости

Боррель призвал ЕС отстаивать свои ценности на международной арене

15:24 08.02.2020
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© AP Photo / Francisco SecoЖозеп Боррель
Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
Жозеп Боррель. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Европейский союз должен выстроить убедительные концепции отношений с США, Россией и Китаем, отстаивая свои ценности на международной арене, заявил в своей статье в немецкой газете Tagesspiegel верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Мы должны серьёзно начать предлагать убедительные концепции отношений с нынешними глобальными стратегическими игроками, то есть с США, Китаем и Россией. Эти игроки отличаются друг от друга в значительной степени... Мы должны реагировать разнообразно и в зависимости от нюансов", - говорится в статье.
"Мы также не должны впадать в иллюзии и быть готовыми защищать интересы и ценности ЕС", - добавил дипломат.
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель перед началом 26-го заседания СМИД ОБСЕ
4 февраля, 15:28
ЕС отверг инициативу США по палестино-израильскому урегулированию
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Жозеп БоррельЕвросоюзКитайРоссияСШАВ мире
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