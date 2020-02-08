Калининградцев угостили трехметровым батоном колбасы

Презентация стокилограммового трехметрового батона колбасы, изготовленного на Гвардейском мясокомбинате на празднике "День длинной колбасы" в Калининграде

Презентация стокилограммового трехметрового батона колбасы, изготовленного на Гвардейском мясокомбинате на празднике "День длинной колбасы" в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 8 фев - РИА Новости. Старинный прусский Праздник длинной колбасы, главным событием которого стал вынос трехметровой палки колбасы весом в 100 килограммов, отмечают в эти выходные в Старинный прусский Праздник длинной колбасы, главным событием которого стал вынос трехметровой палки колбасы весом в 100 килограммов, отмечают в эти выходные в Калининграде , сообщает корреспондент РИА Новости

Ставший уже традиционным зимний гастрономический городской фестиваль проходит под названием "Сказки старого города, или Праздник длинной колбасы". Начался он с поднятия флага "сказочного королевства", пушечного залпа и торжественного "колбасного шествия" участников-мясников. Центральным блюдом стала стокилограммовая трехметровая палка колбасы диаметром больше 20 сантиметров, которую выносили гостям праздника на носилках шесть человек.

"Мне кажется, что сегодня, здесь, во Фридрихсбургской крепости, праздник удался благодаря организаторам, нашим партнерам, калининградским предприятиям, которые производят колбасу и хлеб, нашим артистам, и сотрудникам музея, которые сделали весь этот день необыкновенно сказочным", - сказала на открытии праздника гендиректор музея Мирового океана Светлана Сивкова.

Впервые "День длинной колбасы" состоялся в Кенигсберге (прежнее название Калининграда) в 1520 году, когда мясники приготовили и пронесли по городу колбасу длиной 41 локоть (примерно 16 метров). С годами сложился целый ритуал выноса ставшей знаменитой кенигсбергской колбасы - под музыку больше сотни подмастерьев несли ее к замку, преподносили герцогу, а завершалось шествие городским праздником. В 1601 году мясники удивили всю Европу, показав и угостив горожан колбасой длиной уже в 1005 локтей (около 400 метров).

Калининградский музей Мирового океана возродил праздник в 2013 году под названием "Сказки старого города, или Праздник длинной колбасы". Постепенно он превратился в массовые городские гуляния. По информации музейщиков, за семь праздников горожане съели почти 10 тонн колбасных изделий. Музей сотрудничает с региональными мясопереработчиками, которые презентуют в этот день свою продукцию.

В прежние годы праздник проходил на набережной исторического флота возле музея Мирового океана. В этом году организаторы решили обновить формат — отметить праздник в течение двух дней на территории принадлежащих музею исторических городских ворот — в субботу у Фридрихсбургских, в воскресенье у восстановленных Королевских.