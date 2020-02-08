Калининградцев угостили трехметровым батоном колбасы

КАЛИНИНГРАД, 8 фев - РИА Новости. Старинный прусский Праздник длинной колбасы, главным событием которого стал вынос трехметровой палки колбасы весом в 100 килограммов, отмечают в эти выходные в Калининграде, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ставший уже традиционным зимний гастрономический городской фестиваль проходит под названием "Сказки старого города, или Праздник длинной колбасы". Начался он с поднятия флага "сказочного королевства", пушечного залпа и торжественного "колбасного шествия" участников-мясников. Центральным блюдом стала стокилограммовая трехметровая палка колбасы диаметром больше 20 сантиметров, которую выносили гостям праздника на носилках шесть человек.
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"Мне кажется, что сегодня, здесь, во Фридрихсбургской крепости, праздник удался благодаря организаторам, нашим партнерам, калининградским предприятиям, которые производят колбасу и хлеб, нашим артистам, и сотрудникам музея, которые сделали весь этот день необыкновенно сказочным", - сказала на открытии праздника гендиректор музея Мирового океана Светлана Сивкова.
Впервые "День длинной колбасы" состоялся в Кенигсберге (прежнее название Калининграда) в 1520 году, когда мясники приготовили и пронесли по городу колбасу длиной 41 локоть (примерно 16 метров). С годами сложился целый ритуал выноса ставшей знаменитой кенигсбергской колбасы - под музыку больше сотни подмастерьев несли ее к замку, преподносили герцогу, а завершалось шествие городским праздником. В 1601 году мясники удивили всю Европу, показав и угостив горожан колбасой длиной уже в 1005 локтей (около 400 метров).
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Калининградский музей Мирового океана возродил праздник в 2013 году под названием "Сказки старого города, или Праздник длинной колбасы". Постепенно он превратился в массовые городские гуляния. По информации музейщиков, за семь праздников горожане съели почти 10 тонн колбасных изделий. Музей сотрудничает с региональными мясопереработчиками, которые презентуют в этот день свою продукцию.
В прежние годы праздник проходил на набережной исторического флота возле музея Мирового океана. В этом году организаторы решили обновить формат — отметить праздник в течение двух дней на территории принадлежащих музею исторических городских ворот — в субботу у Фридрихсбургских, в воскресенье у восстановленных Королевских.
На обеих площадках гостей будут развлекать спектаклями, арт-площадками, анимированными фотозонами, интерактивными играми. В воскресенье в башне Королевский ворот калининградский писатель Александр Попадин будет рассказывать гостям старинные сказочные истории.
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