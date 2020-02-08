Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

К летальному исходу могут привести манипуляции даже с самыми простыми медикаментами и оборудованием. Так, только от неверного назначения и применения лидокаина умирает не менее 25 человек в год, а при неправильном использовании медицинских каталок для скорой помощи гибнут или получают тяжелые увечья как минимум один-два человека.