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Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
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РИА Новости

Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

15:24 08.02.2020 (обновлено: 17:00 08.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Врачебные ошибки ежегодно становятся причиной около 70 тысяч осложнений у пациентов. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.
К летальному исходу могут привести манипуляции даже с самыми простыми медикаментами и оборудованием. Так, только от неверного назначения и применения лидокаина умирает не менее 25 человек в год, а при неправильном использовании медицинских каталок для скорой помощи гибнут или получают тяжелые увечья как минимум один-два человека.
"Безопасность медицинской помощи является ключевым сегодня звеном, в том числе по снижению смертности, поэтому прошу в программу обучения обязательно включить вопросы <...> безопасного обращения с лекарствами и медицинскими изделиями", — добавил глава Минздрава.
Михаил Мурашко
14:13
Мурашко рассказал о проблемах с персоналом в системе здравоохранения
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Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Супер, и видимо поэтому идет полным ходом программа пополнения медицинских кадров выходцами из СНГ. У нас вся женская консультация - киргизки, которые еле по-русски говорят, даже не понимают, что им пациент говорит! Жена оттуда в ужасе сбежала. Пришли главврач киргизка, выжила всех русских врачей, набрала своих. Вчера они полы мыли, сегодня уже врачи! В Москве найти теперь нормального врача надо еще умудриться поискать! И так во всех поликлиниках и больницах, по крайней мере, Южного округа, но думаю и в других ситуация похожая. Ошибок станет в десятки раз больше! Физиопроцедур, и тех не добиться, они только "своих" отправляют. заходишь в поликлинику, там одни мигранты сидят. Мы для этого социальные налоги платим? Дак ладно бы еще лечили, они же не знают толком вообще медицину! И это - гос программа!!! нас будут медленно убивать.
8 февраля, 16:07
Михаил Сидоров
9920163
Это 70 000 несостоявшихся судебных дел и 70 000 неграмотных костоломов на свободе.
8 февраля, 15:26
Адам Ваксель
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