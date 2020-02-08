Глава МИД Ирана и спецпосланник генсека ООН обсудили ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

ТЕГЕРАН, 8 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил с спецпосланником генсека ООН Гейром Педерсеном развитие ситуации в Сирии на фоне обострения обстановки в Идлибе.

"В ходе встречи спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена и главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа было рассмотрено развитие ситуации в Сирии ", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана

Зариф заявил Педерсену, что единственным путем урегулирования сирийского кризиса является политический, подчеркнув готовность Ирана к сотрудничеству в этом вопросе при соблюдении территориальной целостности, суверенитета и независимости Сирии.

В свою очередь, Педерсен рассказал Зарифу о ходе политического урегулирования сирийского кризиса.

Спецпосланник генсека ООН также провел в Тегеране переговоры с помощником главы МИД Ирана, переговорщиком по Сирии, Али Асгаром Хаджи, обсудив с ним ситуацию в Идлибе, конституционный комитет, а также гуманитарные вопросы, в том числе вопрос обмена удерживаемых лиц.

В ходе встречи помощник главы МИД Ирана заявил о готовности Тегерана оказать содействие в решении противоречий между Турцией и Сирией.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла в феврале от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.