Германия готовится к циклону "Сабина"

БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Циклон "Сабина" (Sabine), который придет на северо-запад Циклон "Сабина" (Sabine), который придет на северо-запад Германии в ночь на воскресенье, уже привел к ограничениям в транспортном сообщении - в компании Deutsche Bahn пассажиров призвали отказаться от несрочных путешествий на поезде, пожарные и метеослужбы предупреждают граждан о возможных затруднениях.

"Рекомендуем перенести поездки с субботы, 9 февраля, до вторника, 11 февраля, на другие дни", - говорится в заявлении Deutsche Bahn, размещенном на сайте компании.

В заявлении указано, что сотрудники немецкой железной дороги активно готовятся к непогоде - дополнительные технические бригады будут выведены на работу в воскресенье.

Предполагается, что циклон, который сопровождается ураганным ветром и ливнем, накроет северную и западную части страны. Скорость ветра на балтийском и северном побережье Германии достигнет в воскресенье 120 км/час. Затем циклон направится на юг, ко вторнику он должен достичь Баварии.

Ранее немецкая метеослужба опубликовала предупреждение в связи с непогодой: гражданам предлагают вести себя на улице осторожно, опасаться сломанных ветвей и деревьев, призывают укрепить все конструкции на открытом воздухе. В связи с прохождением циклона не исключены наводнения на севере страны, подъем воды в реках Эльба и в Северном море. Пожарные службы предупредили о возможных ограничениях на дорогах страны в понедельник в связи с устранением последствий циклона.