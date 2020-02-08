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Саакашвили заявил об открытии политического штаба в Тбилиси
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РИА Новости

Саакашвили заявил об открытии политического штаба в Тбилиси

14:45 08.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 8 фев - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что с 1 марта намерен открыть на базе своей библиотеки в Тбилиси политический штаб.
Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью текущего года. Саакашвили покинул Грузию сразу после инаугурации нового президента в 2013 году. Он находится на родине во внутригосударственном розыске по ряду уголовных дел, возбужденных против него.
"С 1 марта на базе "Президентской библиотеки Саакашвили" я открываю свой штаб, личный штаб… Очень многие люди поддерживают меня, большая международная поддержка есть у грузинского народа и у меня",- заявил Саакашвили в своем видеообращении в соцсети Facebook.
Экс-президент добавил, что является сторонником единства всех оппозиционных групп.
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