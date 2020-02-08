Саакашвили заявил об открытии политического штаба в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 8 фев - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что с 1 марта намерен открыть на базе своей библиотеки в Тбилиси политический штаб.
Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью текущего года. Саакашвили покинул Грузию сразу после инаугурации нового президента в 2013 году. Он находится на родине во внутригосударственном розыске по ряду уголовных дел, возбужденных против него.
"С 1 марта на базе "Президентской библиотеки Саакашвили" я открываю свой штаб, личный штаб… Очень многие люди поддерживают меня, большая международная поддержка есть у грузинского народа и у меня",- заявил Саакашвили в своем видеообращении в соцсети Facebook.
Экс-президент добавил, что является сторонником единства всех оппозиционных групп.