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Очевидец рассказал о крушении вертолета с Хайруллиным в Татарстане
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РИА Новости

Очевидец рассказал о крушении вертолета с Хайруллиным в Татарстане

14:29 08.02.2020 (обновлено: 15:25 08.02.2020)
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© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы А. Хайруллин погиб в крушении вертолёта в Татарстане
Депутат Госдумы А. Хайруллин погиб в крушении вертолёта в Татарстане
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Житель Татарстана рассказал телеканалу "Звезда", что стал свидетелем крушения вертолета, на борту которого находился депутат Госдумы Айрат Хайруллин.
Собеседник телеканала по имени Николай Кисляков объяснил, что гулял с собакой, когда увидел крушение. По его словам, сначала ему показалось странным, что вертолет летит не прямо.
Потом, добавил Николай, вертолет "сразу так пошел вниз, удара не было слышно". При этом сразу же вылетел другой вертолет "кого-то искать".
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Ирина Гусева
Вчера, 20:14
Депутат Госдумы рассказала о полетах Хайруллина на вертолете
Вертолет Bell 407 потерпел крушение накануне вечером в 30 километрах от Казани, вблизи Куйбышевского водохранилища. На борту, помимо Хайруллина, находились его помощник и пилот. Депутат оказался зажат в кабине и умер на месте. Помощника и пилота доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Транспортная прокуратура проводит проверку. В числе основных причин крушения вертолета — ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия.
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Крушение вертолета в ТатарстанеАйрат ХайруллинГосдума РФТатарстанПроисшествия
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