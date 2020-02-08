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Защита Винника оспорила решение о его содержании под стражей
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РИА Новости

Защита Винника оспорила решение о его содержании под стражей

14:26 08.02.2020 (обновлено: 15:29 08.02.2020)
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© РИА Новости / Геннадий МельникАлександр Винник
Александр Винник
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Александр Винник. Архивное фото
ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Защита россиянина Александра Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о содержании его под стражей, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Тимофей Мусатов.
С 23 января Винник находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции. В ходе слушаний в конце января судья постановил, что россиянин должен оставаться под стражей.
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"Защита собрала очень много документов из больницы в Греции, из которой был вывезен Александр Винник, от прокурора апелляционного суда Салоник и высшего административного суда - Госсовета Греции, из которых следует, что экстрадиция Александра состоялась ещё до вынесения решения Госсоветом Греции. Это будет очень весомый аргумент для французской стороны, в том числе и в рамках судебного рассмотрения поданной нами в пятницу апелляции, которая обжалует решение о содержании Александра в заключении", - сообщил адвокат.
По его словам, поданная апелляция должна быть назначена к рассмотрению в течение 10 дней. "И мы ожидаем, что на следующей неделе дата будет объявлена", - сообщил он.
Мусатов подчеркнул, что собранные защитой документы будут "весомым доводом для ООН, куда мы обратились". Он уточнил, что заявление в ООН с жалобой на действие властей Греции относительно Винника и незаконного содержанием его под стражей было подано давно. Пока реакции из ООН не было, отметил адвокат.
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"Мы подкрепим наше обращение новыми данным и документами", - добавил адвокат.
Кроме того, как отметил Мусатов, готовится текст меморандума для подачи в суд второй инстанции, где будет отражено нарушение прав не только Винника, но и всех трёх представителей защиты, которое произошло в суде.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет добиваться от властей Франции выдачи Винника России.
Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
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Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства были получены 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.
Винник отрицал все обвинения и заявлял, что не нарушал законов США и Франции и готов предстать перед судом в России.
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Александр ВинникМария ЗахароваМИД РФФранцияСШАВ мире
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