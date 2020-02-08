Депутат назвал заявление НАТО о слежке России за спутниками истерией

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал РБК заявление генерала НАТО Андре Ланата об угрозе со стороны России и Китая в космосе.
По его словам, "истерия, которую мы уже не первый раз слышим", прежде всего от руководства альянса, должна воздействовать на парламенты стран-участников НАТО, чтобы выделялось все больше средств на "раздутый бюджет американского военно-промышленного комплекса".
"Действия, которые американцы не могут предсказать, вызывают волну пиара, которая направлена на то, чтобы выделялось больше денег на космические и военные программы Соединенных Штатов", — резюмировал депутат.
Ранее глава стратегического командования НАТО по трансформации генерал Андре Ланата заявил, что Западу угрожает опасность в космосе, так как космические спутники России и Китая якобы следят за американскими разведывательными аппаратами.