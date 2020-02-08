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Депутат назвал заявление НАТО о слежке России за спутниками истерией
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РИА Новости

Депутат назвал заявление НАТО о слежке России за спутниками истерией

14:21 08.02.2020 (обновлено: 14:24 08.02.2020)
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© Фото : Личная страница Алексея Чепа Депутат Государственной Думы от партии "Справедливая россия" Алексей Чепа
Депутат Государственной Думы от партии Справедливая россия Алексей Чепа
© Фото : Личная страница Алексея Чепа
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал РБК заявление генерала НАТО Андре Ланата об угрозе со стороны России и Китая в космосе.
По его словам, "истерия, которую мы уже не первый раз слышим", прежде всего от руководства альянса, должна воздействовать на парламенты стран-участников НАТО, чтобы выделялось все больше средств на "раздутый бюджет американского военно-промышленного комплекса".

"Действия, которые американцы не могут предсказать, вызывают волну пиара, которая направлена на то, чтобы выделялось больше денег на космические и военные программы Соединенных Штатов", — резюмировал депутат.

Ранее глава стратегического командования НАТО по трансформации генерал Андре Ланата заявил, что Западу угрожает опасность в космосе, так как космические спутники России и Китая якобы следят за американскими разведывательными аппаратами.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
12:12
Эксперт объяснил, зачем в НАТО заявили о российской угрозе в космосе
52212011
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Алексей ЧепаНАТОКитайРоссияСШАБезопасностьВ мире
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