Мурашко рассказал о проблемах с персоналом в системе здравоохранения

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В здравоохранении не хватает грамотных управленцев - сложно найти и грамотного главного врача, и регионального министра, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня проблема найти главного врача. Проблема найти грамотного руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ. Они меняются на сегодняшний день, я уже перестал запоминать по некоторым регионам. По некоторым регионам за два года поменялось пять человек, причем ни один вновь приходящий не становится лучше предыдущего", - сказал Мурашко на совете ректоров медвузов.
Он уточнил, что очень важно выявлять поведенческие компетенции, начиная еще со студенчества, а также формировать среди врачей систему нематериальной мотивации.
Кроме того, по мнению Мурашко, часто молодые специалисты не могут добиться нормального взаимодействия с пациентом, поскольку навыки эмпатии и коммуникации сегодня отходят на второй план при подготовке врачей.
"Человек, приходящий в практическое здравоохранение абсолютно не способен к эмпатии, коммуникации и так далее, у него совершенно нет возможности, чтобы обеспечить в большинстве своем нормальное взаимодействие с пациентом. Это рождает определенные жалобы",- отметил глава Минздрава.