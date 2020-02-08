Мурашко рассказал о проблемах с персоналом в системе здравоохранения

Он уточнил, что очень важно выявлять поведенческие компетенции, начиная еще со студенчества, а также формировать среди врачей систему нематериальной мотивации.

Кроме того, по мнению Мурашко, часто молодые специалисты не могут добиться нормального взаимодействия с пациентом, поскольку навыки эмпатии и коммуникации сегодня отходят на второй план при подготовке врачей.