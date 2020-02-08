В Японии выздоровел водитель, заразившийся коронавирусом от туристов

ТОКИО, 8 фев – РИА Новости. Японец, ставший первым заразившимся коронавирусом нового типа внутри страны без посещения Китая, выписан в субботу из больницы, сообщило агентство Киодо.
Мужчина в возрасте старше 60 лет работал водителем автобуса в городе Нара у группы китайских туристов. Он стал первым, кто заразился коронавирусом, не покидая пределы Японии. Предположительно, кто-то из путешествующих туристов был инфицирован, но симптомов заболевания не было, поэтому он был беспрепятственно пропущен через границу. Позже вирус был подтвержден и у гида с этого же автобуса.
К настоящему времени внутри Японии подтверждено 25 случаев заражения коронавирусом нового типа. Кроме этого, близ порта Йокогама на рейде стоит круизный лайнер Diamond Princess, на котором из-за карантина блокированы примерно 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 гражданина России. По меньшей мере 64 человека с борта судна, как подтвердили анализы, заражены вирусом, вызывающим опасную форму пневмонии.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число жертв коронавируса в Китае достигло 722, заражены более 34,5 тысячи.