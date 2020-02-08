В Японии выздоровел водитель, заразившийся коронавирусом от туристов

К настоящему времени внутри Японии подтверждено 25 случаев заражения коронавирусом нового типа. Кроме этого, близ порта Йокогама на рейде стоит круизный лайнер Diamond Princess, на котором из-за карантина блокированы примерно 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 гражданина России. По меньшей мере 64 человека с борта судна, как подтвердили анализы, заражены вирусом, вызывающим опасную форму пневмонии.