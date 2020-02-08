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Самолет МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Китай
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РИА Новости

Самолет МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Китай

13:45 08.02.2020 (обновлено: 14:40 08.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСамолет МЧС РФ ИЛ-76ТД во время показательных учений МЧС РФ на XI Международном салоне «Комплексная безопасность-2018» в Ногинске
Самолет МЧС РФ ИЛ-76ТД во время показательных учений МЧС РФ на XI Международном салоне «Комплексная безопасность-2018» в Ногинске
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Транспортный самолет МЧС России Ил-76 вылетел в Китай с подмосковного аэродрома Жуковский с медицинскими препаратами и средствами индивидуальной защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Как ранее сообщало ведомство, МЧС России по поручению президента Владимира Путина и правительства РФ приступило к формированию гуманитарного груза для жителей Китая. В течение 6 и 7 февраля гуманитарную помощь - медикаменты и средства индивидуальной защиты общим объемом 183 кубометра - планировалось сформировать подразделениями министерства из Московской, Тверской и Воронежской областей.
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"В 13.33 мск самолет Ил-76 МЧС России с гуманитарным грузом вылетел в Китай", - сказал собеседник агентства.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число жертв коронавируса в Китае достигло 722, заражены более 34,5 тысячи.
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Распространение нового коронавирусаИл-76МЧС РФКитайРоссияОбщество
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ЛКЛысый Кучерявый
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