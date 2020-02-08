Самолет МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Китай

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Транспортный самолет МЧС России Ил-76 вылетел в Китай с подмосковного аэродрома Жуковский с медицинскими препаратами и средствами индивидуальной защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Как ранее сообщало ведомство, МЧС России по поручению президента Владимира Путина и правительства РФ приступило к формированию гуманитарного груза для жителей Китая. В течение 6 и 7 февраля гуманитарную помощь - медикаменты и средства индивидуальной защиты общим объемом 183 кубометра - планировалось сформировать подразделениями министерства из Московской, Тверской и Воронежской областей.
"В 13.33 мск самолет Ил-76 МЧС России с гуманитарным грузом вылетел в Китай", - сказал собеседник агентства.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число жертв коронавируса в Китае достигло 722, заражены более 34,5 тысячи.