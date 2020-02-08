Самолет МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Китай

Как ранее сообщало ведомство, МЧС России по поручению президента Владимира Путина и правительства РФ приступило к формированию гуманитарного груза для жителей Китая. В течение 6 и 7 февраля гуманитарную помощь - медикаменты и средства индивидуальной защиты общим объемом 183 кубометра - планировалось сформировать подразделениями министерства из Московской, Тверской и Воронежской областей.