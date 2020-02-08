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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-02-08T14:03+0300
https://ria.ru/20200208/1564433193.html
Руководство ЕР обсудит с Мишустиным реализацию послания Путина
https://cdn24.img.ria.ru/images/152519/47/1525194711_0:185:2592:1643_1036x0_80_0_0_6624032951461d4254824051f13cbaa4.jpg
РИА Новости

Руководство ЕР обсудит с Мишустиным реализацию послания Путина

13:45 08.02.2020 (обновлено: 14:03 08.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСергей Неверов
Сергей Неверов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Сергей Неверов. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Руководство "Единой России" в понедельник обсудит с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным реализацию послания президента РФ Владимира Путина, включая социальную сферу, рассказал РИА Новости глава фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.
Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил о подготовке встречи руководства партии с новым составом правительства. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак позднее заявлял, что встреча с новым кабмином состоится после того, как ЕР завершит объезд всех восьми федеральных округов.
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"У нас вопрос - обсуждение реализации послания, те законодательные инициативы, которые необходимо в Государственной думе принять, какие законы будут подготовлены со стороны депутатского корпуса, в первую очередь, конечно, касающиеся материнского капитала, социальных направлений", - сказал Неверов РИА Новости.
Путин 15 января выступил с посланием Федеральному собранию, озвучив целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до семи лет.
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Послание президента России Федеральному собраниюМихаил МишустинГосдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовВладимир ПутинРоссияПолитика
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