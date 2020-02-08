Руководство ЕР обсудит с Мишустиным реализацию послания Путина

"У нас вопрос - обсуждение реализации послания, те законодательные инициативы, которые необходимо в Государственной думе принять, какие законы будут подготовлены со стороны депутатского корпуса, в первую очередь, конечно, касающиеся материнского капитала, социальных направлений", - сказал Неверов РИА Новости.