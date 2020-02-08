Иран намерен укреплять вооруженные силы

ТЕГЕРАН, 8 фев – РИА Новости. Иран будет укреплять вооруженные силы, чтобы избежать войны и покончить с угрозами со стороны других стран, заявил лидер и верховный главнокомандующий Ирана Али Хаменеи.
"Для того, чтобы не было войны и было покончено с угрозами, необходимо стать сильными", - сказал Хаменеи командному составу военно-воздушных сил Ирана, чьи слова приводятся иранской государственной телерадиокомпанией IRIB.
По его словам, Иран не намерен кому-либо угрожать, а лишь стремится обеспечить свою безопасность.
Его слова прозвучали на фоне заметной эскалации напряженности между Тегераном и Вашингтоном в начале января.
США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака, где расквартированы американские военные. США сообщили о пострадавших.