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Иран намерен укреплять вооруженные силы
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РИА Новости

Иран намерен укреплять вооруженные силы

13:39 08.02.2020 (обновлено: 14:41 08.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВерховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 8 фев – РИА Новости. Иран будет укреплять вооруженные силы, чтобы избежать войны и покончить с угрозами со стороны других стран, заявил лидер и верховный главнокомандующий Ирана Али Хаменеи.

"Для того, чтобы не было войны и было покончено с угрозами, необходимо стать сильными", - сказал Хаменеи командному составу военно-воздушных сил Ирана, чьи слова приводятся иранской государственной телерадиокомпанией IRIB.

Флаг Ирана. Архивное фото
Вчера, 23:39
В Генштабе Ирана заявили о нанесении "серьезного урона" силам США
По его словам, Иран не намерен кому-либо угрожать, а лишь стремится обеспечить свою безопасность.
Его слова прозвучали на фоне заметной эскалации напряженности между Тегераном и Вашингтоном в начале января.
США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака, где расквартированы американские военные. США сообщили о пострадавших.
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5 февраля, 06:24
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Али ХаменеиИранВ мире
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