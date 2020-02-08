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В программу обучения врачей предложили включить вопросы безопасности
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РИА Новости

В программу обучения врачей предложили включить вопросы безопасности

13:39 08.02.2020 (обновлено: 16:13 08.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтудент в коридоре Медицинской академии имени С. И. Георгиевского в Симферополе
Студент в коридоре Медицинской академии имени С. И. Георгиевского в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В программу обучения врачей необходимо включить вопросы безопасности оказания медицинской помощи, так как только при неправильном использовании каталок в скорой в год гибнет один-два человека, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Безопасность медицинской помощи является ключевым сегодня звеном, в том числе по снижению смертности, поэтому прошу в программу обучения обязательно включить вопросы безопасности медицинской помощи, в том числе безопасного обращения с лекарствами и медицинскими изделиями", — сказал Мурашко на совете ректоров медвузов.

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Он отметил, что в год от неверного назначения и применения лидокаина погибает не менее 25 человек, при неправильном использовании медицинских каталок для скорой помощи гибнет или получает тяжелые увечья как минимум один-два человека.
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