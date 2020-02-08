В программу обучения врачей предложили включить вопросы безопасности

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В программу обучения врачей необходимо включить вопросы безопасности оказания медицинской помощи, так как только при неправильном использовании каталок в скорой в год гибнет один-два человека, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Безопасность медицинской помощи является ключевым сегодня звеном, в том числе по снижению смертности, поэтому прошу в программу обучения обязательно включить вопросы безопасности медицинской помощи, в том числе безопасного обращения с лекарствами и медицинскими изделиями", — сказал Мурашко на совете ректоров медвузов.
Он отметил, что в год от неверного назначения и применения лидокаина погибает не менее 25 человек, при неправильном использовании медицинских каталок для скорой помощи гибнет или получает тяжелые увечья как минимум один-два человека.