В программу обучения врачей предложили включить вопросы безопасности

"Безопасность медицинской помощи является ключевым сегодня звеном, в том числе по снижению смертности, поэтому прошу в программу обучения обязательно включить вопросы безопасности медицинской помощи, в том числе безопасного обращения с лекарствами и медицинскими изделиями", — сказал Мурашко на совете ректоров медвузов.

Он отметил, что в год от неверного назначения и применения лидокаина погибает не менее 25 человек, при неправильном использовании медицинских каталок для скорой помощи гибнет или получает тяжелые увечья как минимум один-два человека.