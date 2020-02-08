В центральной Индии загорелось высотное здание

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 фев – РИА Новости. Семь пожарных получили ранения при тушении пожара в 21-этажном доме в городе Нави-Мумбаи в штате Махараштра в центре страны, сообщает Times of India.
Пожар, который был вызван взрывом газового баллона, вспыхнул в квартире, расположенной на двух верхних этажах здания.
"По меньшей мере семь пожарных получили ранения во время тушения пожара. Они находятся в Национальном ожоговом центре. Трое из них находятся в реанимации, так как их травмы серьезны", - сказал начальник Центра управления катастрофами города Дадасахеб Чабуксвар.
На место пожара были направлены пожарные расчеты, которые используют вышки, чтобы добраться до горящей квартиры. Тушение пожара продолжается.
Fire in Navi Mumbai high-rise, six fire engines rushed to spot | India News https://t.co/ammbNO37Q9— Udit Gupta *️⃣ (@Uditgupta_ug) February 8, 2020