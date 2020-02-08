В центральной Индии загорелось высотное здание

"По меньшей мере семь пожарных получили ранения во время тушения пожара. Они находятся в Национальном ожоговом центре. Трое из них находятся в реанимации, так как их травмы серьезны", - сказал начальник Центра управления катастрофами города Дадасахеб Чабуксвар.