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В центральной Индии загорелось высотное здание
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РИА Новости

В центральной Индии загорелось высотное здание

13:16 08.02.2020
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© AP Photo / Manish SwarupПожарные в Индии
Пожарные в Индии
© AP Photo / Manish Swarup
Пожарные в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 фев – РИА Новости. Семь пожарных получили ранения при тушении пожара в 21-этажном доме в городе Нави-Мумбаи в штате Махараштра в центре страны, сообщает Times of India.
Пожар, который был вызван взрывом газового баллона, вспыхнул в квартире, расположенной на двух верхних этажах здания.
"По меньшей мере семь пожарных получили ранения во время тушения пожара. Они находятся в Национальном ожоговом центре. Трое из них находятся в реанимации, так как их травмы серьезны", - сказал начальник Центра управления катастрофами города Дадасахеб Чабуксвар.
На место пожара были направлены пожарные расчеты, которые используют вышки, чтобы добраться до горящей квартиры. Тушение пожара продолжается.
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