Житель Чувашии отдал мошенникам более трех миллионов рублей

"В ноябре 2019 года на сотовый телефон жителю Канаша позвонила незнакомая женщина и предложила поучаствовать в получении прибыли от вложенных денег за счет изменений курса валют. По ее рекомендации мужчина вложил 250 долларов США на счёт брокерского сайта, а затем оформил кредиты в шести банках и в течение двух месяцев перевел на различные счета свыше 3,23 миллиона рублей. В конце января он увидел, что его счета обнулились. Только тогда мужчина осознал, что его обманули, и обратился за помощью в полицию", - говорится в сообщении ведомства.