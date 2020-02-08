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Житель Чувашии отдал мошенникам более трех миллионов рублей
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РИА Новости

Житель Чувашии отдал мошенникам более трех миллионов рублей

12:56 08.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Житель чувашского города Канаша перевел мошенникам свыше трех миллионов рублей, взятых в кредит, надеясь заработать на курсе валют, сообщает пресс-служба МВД республики.
Седьмого февраля в отдел МВД России по городу Канаш обратился 53-летний местный житель. Мужчина сообщил, что перевел мошенникам свыше трех миллионов рублей, взятых в кредит.
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"В ноябре 2019 года на сотовый телефон жителю Канаша позвонила незнакомая женщина и предложила поучаствовать в получении прибыли от вложенных денег за счет изменений курса валют. По ее рекомендации мужчина вложил 250 долларов США на счёт брокерского сайта, а затем оформил кредиты в шести банках и в течение двух месяцев перевел на различные счета свыше 3,23 миллиона рублей. В конце января он увидел, что его счета обнулились. Только тогда мужчина осознал, что его обманули, и обратился за помощью в полицию", - говорится в сообщении ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Злоумышленники устанавливаются. Известно, что они находятся за пределами Чувашии, отмечается в сообщении.
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