НАТО выдает себя за стадо беззащитных овечек, заявили в Госдуме

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия лишь защищается от агрессивных действий НАТО, а не угрожает альянсу, который пытается представить себя в образе мирно пасущихся "овечек", заявил РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова генерала НАТО Андре Ланата о якобы угрозе Западу из-за маневров российских и китайских космических аппаратов.
Ранее глава стратегического командования НАТО по трансформации генерал Андре Ланата в интервью газете Washington Examiner заявил, что Западу грозит опасность в космосе, поскольку неподалеку от их спутников проводят маневры российские и китайские космические аппараты.
"Как послушать натовских начальников, так весь Североатлантический альянс - это стадо беззащитных овечек, которые мирно пасутся на своей территории, а на них, словно волки, набрасываются Россия и Китай", - сказал депутат.
Бальбек подчеркнул, что базами, на которых развернуто наступательное ракетное вооружение, угрожает миру вовсе не Россия. Он напомнил, что именно "США кричали на весь мир о необходимости развертывания оружия в космосе, причём исключительно в своих целях".
"Так что не пристало генералу скорбно вещать о российской угрозе: мы лишь защищаемся от агрессивной политики и действий НАТО, которая по сути своей - волк в овечьей шкуре", - заключил он.
18 декабря 2019, 15:03Реально ли НАТО готовится к войне с Россией? Мнение экспертовВ российском Генштабе предупредили, что действия НАТО у границ с РФ указывают на подготовку блока к полномасштабной войне. Официальные лица и политические эксперты объяснили, о чем говорит заявление высокопоставленных военных.