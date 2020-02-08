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https://ria.ru/20200208/1564432432.html
НАТО выдает себя за стадо беззащитных овечек, заявили в Госдуме
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РИА Новости

НАТО выдает себя за стадо беззащитных овечек, заявили в Госдуме

12:53 08.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов Руслан Бальбек
Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Руслан Бальбек . Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия лишь защищается от агрессивных действий НАТО, а не угрожает альянсу, который пытается представить себя в образе мирно пасущихся "овечек", заявил РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова генерала НАТО Андре Ланата о якобы угрозе Западу из-за маневров российских и китайских космических аппаратов.
Ранее глава стратегического командования НАТО по трансформации генерал Андре Ланата в интервью газете Washington Examiner заявил, что Западу грозит опасность в космосе, поскольку неподалеку от их спутников проводят маневры российские и китайские космические аппараты.
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"Как послушать натовских начальников, так весь Североатлантический альянс - это стадо беззащитных овечек, которые мирно пасутся на своей территории, а на них, словно волки, набрасываются Россия и Китай", - сказал депутат.
Бальбек подчеркнул, что базами, на которых развернуто наступательное ракетное вооружение, угрожает миру вовсе не Россия. Он напомнил, что именно "США кричали на весь мир о необходимости развертывания оружия в космосе, причём исключительно в своих целях".
"Так что не пристало генералу скорбно вещать о российской угрозе: мы лишь защищаемся от агрессивной политики и действий НАТО, которая по сути своей - волк в овечьей шкуре", - заключил он.
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929111176
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Руслан БальбекГосдума РФНАТОРоссияВ мире
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