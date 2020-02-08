НАТО выдает себя за стадо беззащитных овечек, заявили в Госдуме

Реально ли НАТО готовится к войне с Россией? Мнение экспертов В российском Генштабе предупредили, что действия НАТО у границ с РФ указывают на подготовку блока к полномасштабной войне. Официальные лица и политические эксперты объяснили, о чем говорит заявление высокопоставленных военных.